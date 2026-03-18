欧联｜热刺遇强越强 半场有力领先

热刺 VS 马德里体育会

Now638台周四凌晨4:00直播

推介：半场主客和「主胜」

热刺今晚欧联16强次回合主场迎战马德里体育会，球队近期士气正盛，尤其上仗成功逼和利物浦，除展现出强队对碰时的韧力与执行力，射手苏兰基脚风亦顺，可堪信赖。马体会形势上未必需要急于反扑，今场预料稳守为先，半场主客和「主胜」值得一博。

主队热刺上场联赛作客利物浦，在一致被睇淡下1:1逼和抢回1分，除证明热刺表现回稳外，该仗全队防守纪律严谨，反击亦具威胁，全场创造2次黄金机会比红军还要多1次，更证明球队在面对强队时往往能打出高水准，对士气提升甚大。前锋苏兰基近3场共入两球脚风颇顺，上仗对利物浦，他于前场有5次成功夺回控球权，逼抢作用明显，亦成功牵制对手防线，今场面对预料会缩后的马体会，苏兰基的冲击力有望在上半场制造突破。

客队马德里体育会首回合领先5:2，手执3球优势下战术取向势必偏向保守，预料会以稳固防线为首要目标，避免过早失球。球队或会刻意放慢节奏，减少前场压逼，这种踢法反而容易在开局阶段被主队抢占先机。预料主队上半场有力先拔头筹，半场主客和「主胜」十分值博。加利李尔