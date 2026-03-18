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欧联｜纽卡素反击飞快 「客胜」手到「拿」来

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-18 HKT
发布时间：07:00 2026-03-18 HKT

巴塞隆拿 VS 纽卡素
Now643台今周四凌晨1:45直播
推介：让球 [+0.5/+1] 主胜

纽卡素以上周欧联16强首回合的表现，次回合作客巴塞隆拿，有力坐和望赢。喜鹊在首回合的速率和体能明显凌驾主队，若非门前把握力欠佳，早已奠定胜局。球队的高强度压逼及快速反击的战术，配合身高1.92米的前锋韦利安奥苏拿的天赋及速度，可撕破巴塞高位防线。今仗即使作客，纽卡素仍有极大机会保持不败，让球受让半球/一球的「客胜」值得追捧。

纽卡素在首回合与巴塞隆拿战成1:1，但赛后获外界一致好评，认为喜鹊才是表现更佳的一方。比赛数据反映，纽卡素全场录得更高的预期入球值，创造出更具威胁的攻门，其直接和高强度的打法，多次令巴塞后防狼狈不堪。领队艾迪贺维的战术部署，明显针对巴塞高位防线的弱点，利用速度冲击，几乎取得完美效果。喜鹊在刚周末联赛作客车路士，不但以1:0赢波，更收起大部分主力，为今场欧联生死战留力。纽卡素有充足的体能和决心，在鲁营球场将巴塞隆拿再次逼入绝境。

奥苏拿冲击力强

纽卡素能够在首回合于前场压逼，令巴塞难以组织攻势，其一关键人物就是丹麦前锋韦利安奥苏拿。这位年仅22岁的年轻中锋，凭其「野兽」般的体格、惊人的速度和高投入感，迅速赢得球迷爱戴。奥苏拿今季曾对曼联后备入替，以一己之力射入奠胜球，尽显其冲击力。虽然在首回合中，这名小将错失入球良机，但其不断的跑动和压逼，成功为队友如安东尼哥顿等快马制造空间。奥苏拿在欧联录得每小时34公里的惊人的速度，是今季欧联第4快，而巴塞防线普遍转身速度较慢，面对奥苏拿的力量与速度，将会非常头痛。配合安东尼哥顿，以及哈维班尼斯等快马，持续冲击巴塞防线身后，制造入球机会。 

名宿：巴塞速率吃亏

巴塞隆拿今季的防守一直为人诟病，防线欠缺速度和经验。不论在联赛及欧联，面对善打快速反击的球队，屡屡崩溃，在欧联分组赛作客车路士便曾大败3:0。曼联名宿朗尼早前便一针见血地指出，巴塞隆拿的踢法，在面对英超球队的高速率和高强度压逼时，会显得非常吃力。马高

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