英超｜宾福特必猛攻 地头屠「狼」有计

宾福特 VS 狼队

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

宾福特踢法整体，进攻板斧未因对手严防而死火，加上众将轻装上阵表现更挥洒自如。该队有手榴弹专家米高卡约迪无间断创造机会，势于今晚英超主场力克身高输蚀的狼队，让球主客和让一球的「和」合情合理，诚意推介。

主队宾福特本轮前排第7，今季令人意外地从未卷入过降班漩涡，加上上周足总杯第5圈被韦斯咸摈出局，基本上可以进入放假模式。然而，宾福特放开怀抱可能表现更惊喜，皆因球队不少组织数据都名列英超前茅，包括场均23.8次成功长传及共89次创造黄金机会，分别排英超第1及第3多，如此高效的组织，再加上失误亦没有代价，反而令众将态度更积极。

再者，宾福特除共入19球的伊戈泰亚高作杀手外，攻击线三路状态亦佳，左翼奇云舒哈迪、右翼丹高奥达拉及进攻中场丹斯加特皆在联赛至少作出7个入球贡献，3人互相掩护适时发难，对手根本难以盯死。

同时不能忽略右翼卫米高卡约迪，这位意大利右后卫的手榴弹战术是球队的重要武器，今季联赛已创造27次机会属全队第2多，然而除了凭强劲臂力外，上场足总杯作客韦斯咸更搏得12码，足证其运动战的突破力亦有明显进步。

狼队作客例牌脚软

而榜尾的狼队联赛接连击败前列的阿士东维拉及利物浦，令护级出现曙光，惟两场爆冷赛果均在主场产生，今季英超14场作客却仅录4和10负未尝一胜即可见分野。而且狼队中场多由身形矮小的技术型中场组成，遇手榴弹界外球时空中争夺或会输蚀，今场不宜高估。预料主队可以小胜一场，让球主客和让一球的「和」属合理之选。加利李尔