德甲｜季尾变阵识时「慕」 圣堡利客胜稳开

慕逊加柏 VS 圣堡利

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：主客和客胜 / 半全场「和客」

圣堡利本身防守力已算不俗，下半季变阵出击令火力恢复，接连成功抢分士气大震。该队有改任进攻中场表现更胜从前的藤田让瑠压阵，有力于今晚德甲作客主力缺阵的慕逊加柏，主客和客胜开出机会不低，同时半全场「和客」分头不俗，好扒冷者亦可兼顾。

客军圣堡利虽然赛前德甲排名低见尾3，但联赛失40球其实排德甲中游第8，亦是下半版球队之中最少，可见防线有一定韧力。事实上，圣堡利的专注度甚高，联赛场均成功抢断9.6次及成功拦截16.7次，分别高踞德甲第2及第3，足证防守表现十分称职。

既然圣堡利防守不俗，问题就明显在攻力上，场均攻入0.9球在德甲包尾，季初曾经历9连败的颓势中就只入3球，导致球队徘徊在降班边缘。犹幸下半季球队攻力稍有起色，尤其将防守藤田让瑠推上一格任进攻中场，这位日本国脚以全队最佳的5次创造黄金机会及预期助攻值3.6，助球队对上5场联赛3胜1和1负连抢10分，现时25战获24分，已追至跟第14及15位的科隆及缅恩斯同分，以其后上之势，在余下9场绝对有机会攀升至安全位置。

慕逊加柏近9场只1胜

至于主队慕逊加柏虽排第12，但其实只比客军多1分，近9场联赛只曾1:0小胜柏林联，走势与客军有天壤之别。再者，慕逊加柏今场有中场主力洛高列斯停赛，攻守皆受影响下，今场实难看好。预料客队有力继续抢分，主客和客胜已十分值博，再考虑到圣堡利可凭稳健防守，换边后伺机而动，进取者不妨同时小注半全场「和客」。加利李尔