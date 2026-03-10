欧联｜红军慎防爆「雷」 半场闷和最值博

加拉塔沙雷 VS 利物浦

Now643台周三凌晨1:45直播

推介：半场波胆0:0

利物浦近期表现不稳，加上首回合先作客，未必十分进取。该队有华基尔云迪积克于防线指挥若定，势于今晚欧联16强首回合作客加拉塔沙雷时先求不败，半场波胆0:0属合理之选。

客军利物浦近两场对英超榜尾的狼队只录胜负各一，问题来自进攻球员未能长时间保持勇态，从球队近10个联赛入球有7球来自死球可见一斑，运动战进攻未算可靠。

往绩上，考虑到利物浦于季初联赛阶段，占尽优势下作客0:1败走加拉塔沙雷，今场淘汰赛必更谨慎，以免又再顾此失彼。加上红军近期攻力欠锐利，即使进攻中场域斯已告复出，预料领队史洛特仍会先注重攻守平衡再伺机而动。

云迪积克防守安全至上

人脚上，红军中坚华基尔云迪积克近年踢法转趋安全第一，从上周五足总杯作客赢狼队3:1一役，全场作出5次解围属两队最多便足以证明。而史洛特完场前9分钟将这位队长换出，明显为作客土耳其先作准备，是今场领导防线先求不失的最佳人选。预料客队换边前可成功拖慢节奏，半场波胆0:0合情合理，诚意推介。加利李尔