英超 | 苏保斯拉尔重回中场 红军揾韦斯咸祭旗

利物浦进攻表现为人诟病，今场或成变阵契机，配合状态稳定的通天老倌苏保斯拉尔随时再施百步穿扬妙技，势于今晚英超主场面对韦斯咸时大胜一场，让球开出主队让一球/球半的「主胜」稳开。加利李尔

本轮前排英超第6的主队利物浦，上轮联赛作客只凭补时入球1:0险胜诺定咸森林，惟进攻表现疲弱，全场只有10次攻门，比对手少足足8次，锐利度欠奉。红军进攻主力近期状态皆沉，翼锋加普及穆罕默德沙拿分别在联赛已7场及9场食白果，预料领队史洛特今场未必会指望他俩望天打卦。

犹幸红军有域斯及谢利美费林邦可望复出，令中前场增添变阵筹码。尤其时常串演右闸的利物浦多面手苏保斯拉尔，可望重回擅长的进攻中场位置，皆因这位匈牙利国脚是红军今季进攻泉源，英超共入4球属球队在联赛的并列3号射手，而且今季各赛已共入3记直射罚球，其中1:2负曼城的炮弹罚球更是精彩绝伦，只要这位重炮手接近对方龙门，今场再远射得手亦不足为奇。

客队韦斯咸状态虽有起色，近6场联赛只3胜2和1负，惟手下败将新特兰、热刺及般尼全属下半版球队甚至护级分子。而铁锤帮对上52次联赛作客利物浦只赢过1场，往绩极劣宿命难违，让球开出主队让一球/球半的「主胜」十分稳阵。

加利李尔推介

让球 [-1/-1.5] 主胜

Now621、611台今晚11:00直播