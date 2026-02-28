英超 | 艾兰路不败率高 列斯主场有机可「城」

列斯联面对劲旅不时打出拼劲，而且阵上态度积极，虽然多次未能保住领先局面直至完场，惟表现仍惹人好感。该队有左后卫加比尔古蒙臣随时后上突袭，有力于今晚英超主场迎战曼城时不落下风，让球受让半球/一球的「主胜」十分值博，过关首选。加利李尔

虽然主队列斯联本轮前仅排英超第15，然而若计主场则13战22分排第12，而其间只曾3败，与顶级的利物浦及车路士相同，地头颇有韧力。再者，列斯联主场曾力克车路士，及先后赛和利物浦及曼联，反映艾兰路球场绝对是不少豪门的噩梦。近况上，列斯联近5场作东共录3胜1和1负共入9球，虽然攻力不俗，但亦有4场未能保清白之身共失7球，当中有5球属下半场失守。然而，列斯联不善顺境波已非今季问题，自21至22球季起，球队在43场英超率先入球情况下，只有7场能最终保持零封；而自22年8月3:0击败车路士一役起，列斯联便已连续21场上半场先开纪录下，最终都要失球。再看列斯联近年所聘的几位主帅包括比尔沙、马殊及现任的法基，全部崇尚甚至执迷进攻足球，就明白为何球队经常尾段失守。

加比尔古蒙臣攻守兼备

而列斯联在今场人脚上更有好消息，上场1:1赛和维拉一役因伤离场的左翼卫加比尔古蒙臣今场可以复出，实力有望更加完整。这位瑞典国脚虽然入球助攻欠奉，但场均1.4次成功扭过对手及2.4次成功拦截，分别排全队第2及第3多，其攻守兼备的特质，具十分重要的战术作用。

至于排次席的客军曼城实力毋庸置疑，不过近5场各赛作客只得2胜1和2负共失8球，远征经常失守。加上针将安东尼施美安及马莫殊已连续两场及4场食白果，走势放缓，而在列斯出生的射手艾宁夏兰特，则对上两次面对家乡球队都未能破门，火力成疑下蓝月今场或有暗涌。让球盘开出主队受让半球/一球，而主队又善打老虎，当然是半格博全格的「主胜」最抵玩。

加利李尔推介

让球 [+0.5/+1] 「主胜」

Now621、611台周日凌晨1:30直播