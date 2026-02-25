欧联｜快马乘机「斯」杀 加拉塔沙雷值捧

祖云达斯 VS 加拉塔沙雷

Now639台周四凌晨4:00直播

推介：让球 [-1/-1.5] 客胜 / 主客和客胜

加拉塔沙雷攻力惊人，今季光芒四射的翼锋巴列斯耶马斯凭极强冲击力成为核心，首回合他将斑马军团左路的防守弱点表露无遗。今仗客军占尽战术优势，推介让球受让一球/球半的「客胜」之余，不妨直取主客和客胜。

加拉塔沙雷在首回合交锋在主场迎战斑马军团时反胜5:2，而在此前更曾豪取4连胜并狂轰15球，近5次本土赛事作客亦赢出4场，整体攻击力极具保证。

加军翼锋巴列斯耶马斯今季土超上阵20场交出6个入球及9次助攻，首回合赛后更获对手名宿基亚连尼点名大赞其身体对抗性极佳，指他在被拉扯下仍能保持平衡，非常适合意甲节奏，甚至引来祖云达斯的收购兴趣。

反观祖云达斯近况陷入低谷，不但历史性欧联单场失5球，上周联赛更不敌科木，终止主场16场不败走势。球队各项赛事已苦吞三连败，连续六场未能保持清白之身，明显在面对较强对手和频密赛程中出现崩盘。马高