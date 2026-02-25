欧联｜超强火力加持 PSG必再降「摩」

巴黎圣日耳门 VS 摩纳哥

Now643台周四凌晨4:00直播

推介：让球 [-1.5/-2] 主胜 / 波胆4:0及4:1

巴黎圣日耳门近况大勇，更是欧洲五大联赛主场失球最少的防守铁壁。首回合交手大巴黎展现绝对级数优势，轻松在落后两球下反胜3:2。加上阵中超新星迪斯亚杜伊状态火热令对手防不胜防，连续两仗取得入球领军赢波。主队今仗回师强势主场，出线和赢波绝无疑问。推介大巴黎让球半/两球「主胜」，兼冷敲波胆4:0及4:1。

圣日耳门近绩极具说服力，在安历基麾下录得法甲主场7连胜，威力恐怖。欧联首回合面对摩纳哥，球队从落后两球的劣势下连入三球反胜3:2，仅是队史第二次在欧联完成如此惊天逆转，尽显豪门底蕴。

该仗数据反映两队质素分野极大，圣日耳门落后下迅速全面控制比赛，控球率80%与预期入球值3.09等进攻数据，均大幅抛离对手，进攻锐利度完全凌驾摩纳哥。

此外，虽然圣日耳门主力前锋奥士文尼迪比利首回合伤出，次回合大有机会缺阵，然而却造就前锋超新星迪斯亚杜伊上位。这位法国国脚近期表现光芒四射，突破力极强，更连续两场赛事取得入球。

杜伊成首回合反胜功臣

而首回合正正是他于上半场中段落后两球情况下，后备入替伤出的迪比利，落场两分钟即火速入球，是圣日耳门反胜3:2的关键人物。其出色的走位与埋门把握力完美填补锋线空缺，势必再次撕破对手防线成最强武器。

摩纳哥联赛搏残

客军摩纳哥实力明显较弱，早前欧联作客曾惨败1:6。上仗联赛他们耗尽体力搏尽反胜朗斯，明显是放弃在今仗次回合挣扎的讯号，作客势难逃一场大败。让球开出已领先首回合的主队仍要让球半/两球，明显对主队次回合大胜有极大信心，当然直取「主胜」。马高