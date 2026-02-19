欧霸｜红星季中上力 一球有数「维」

里尔 VS 贝尔格莱德红星

Now 638台周五凌晨4:00直播

推介：总入球「1」

贝尔格莱德红星季中欧战表现突飞猛进，尤其防线表现坚壁清野，有力与任何球队周旋到底。该队有鸟倦知还的中坚维尔高域镇守中路，有力于今晚欧霸淘汰圈附加赛首回合作客攻力平平的里尔时不致多失，总入球「1」属合理之选。

以欧霸联赛第15位晋身附加赛的客军贝尔格莱德红星，虽然首3场欧战仅录2和1负，但自11月起5场则突然反弹，不但直落5战4胜1和未尝一败，其间4场胜仗都赢1:0大煲鱼生粥，包括主场一球力克今场对手里尔，除证明红星季中开始发力外，4场清白之身及场均失0.8球更在欧霸36队中排第4及第5，防线表现值得信赖。

红星有如此稳健表现，与球会季初引入不少具经验战将有关，曾效力云达不来梅10季的塞尔维亚国脚中坚维尔高域，今季回流交出顶级表现，除上述4场零封对手的战役悉数踢足外，对上两场联赛更接连交出助攻，可谓攻守兼备。

里尔近仗哑火

而以第18位晋级的主队里尔，近5场各项赛事1胜2和2负走势一般，其间只入3球火力疲弱，遇上对方铁壁防线，破门必花九牛二虎之力。预料今仗入球不多，总入球「1」本已合情合理，加上有5.2倍极佳分头，过肥年首选。加利李尔