Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜红星季中上力 一球有数「维」

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-19 HKT
发布时间：08:00 2026-02-19 HKT

里尔 VS 贝尔格莱德红星
Now 638台周五凌晨4:00直播
推介：总入球「1」

贝尔格莱德红星季中欧战表现突飞猛进，尤其防线表现坚壁清野，有力与任何球队周旋到底。该队有鸟倦知还的中坚维尔高域镇守中路，有力于今晚欧霸淘汰圈附加赛首回合作客攻力平平的里尔时不致多失，总入球「1」属合理之选。

以欧霸联赛第15位晋身附加赛的客军贝尔格莱德红星，虽然首3场欧战仅录2和1负，但自11月起5场则突然反弹，不但直落5战4胜1和未尝一败，其间4场胜仗都赢1:0大煲鱼生粥，包括主场一球力克今场对手里尔，除证明红星季中开始发力外，4场清白之身及场均失0.8球更在欧霸36队中排第4及第5，防线表现值得信赖。

红星有如此稳健表现，与球会季初引入不少具经验战将有关，曾效力云达不来梅10季的塞尔维亚国脚中坚维尔高域，今季回流交出顶级表现，除上述4场零封对手的战役悉数踢足外，对上两场联赛更接连交出助攻，可谓攻守兼备。

里尔近仗哑火

而以第18位晋级的主队里尔，近5场各项赛事1胜2和2负走势一般，其间只入3球火力疲弱，遇上对方铁壁防线，破门必花九牛二虎之力。预料今仗入球不多，总入球「1」本已合情合理，加上有5.2倍极佳分头，过肥年首选。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
11小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
15小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
19小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
9小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
9小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
14小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
12小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
13小时前