英超｜主场不败英超唯一 黑猫势煲鱼生粥

新特兰 VS 般尼

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [-1] 和

新特兰近期败仗无可厚非，加上地头固若金汤，遇弱旅反弹可期。该队有踢法霸道的中锋波贝比于前线开山劈石下，势于今晚英超主场一举攻陷般尼，惟客军有一定入球能力，又喜获良将加盟，预料黑猫最多仅胜一球，让球主客和开出让一球的「和」开出机会不低，不妨冷敲。

本轮前排英超第11位的主队新特兰，近5场各赛仅录1胜2和2负走势平平，此其间更只入5球火力偏弱。惟上场作客1:3败走韦斯咸一役，在主力中场格列沙卡养伤下，球队由拿手的4231阵式改打442阵式，结果上半场便落后3球，明显排错阵情有可原。事实上，黑猫联赛主场11战6胜5和，是英超今季唯一一支作东未尝一败的球队，地头合共只失9球亦仅比榜首双雄阿仙奴及曼城多1球，足证光明球场牢不可破。

波贝比可作开路先锋

而新特兰今场要恢复攻力，中锋波贝比可堪信赖。这位荷兰中锋近5场各赛共入3球脚风甚顺，上场对韦斯咸攻入破蛋一球，亦令这位荷兰国脚联赛共入5球成全队之首。特别留意波贝比今季成功争夺百分比高达50.8%，比英超95%的前锋还要高。观乎新特兰史上头5位英超入球最多的射手中，32球的戴伦宾特、29球的「长人」昆尼及26球的简韦恩钟斯均属牛高马大之辈，故孔武有力的波贝比，绝对是黑猫冲锋陷阵的最佳人选。

良将加盟般尼有力破蛋

至于排英超尾2的客队般尼，近5场联赛虽然3和2负未尝一胜，然而其间在曼联、利物浦及热刺身上共入5球，入球能力不容忽视。再者，般尼刚从韦斯咸借入中场禾特普斯，这位前修咸顿队长球员生涯已入17记罚球属英超史上第2多，其加盟必令般尼死球威力马上大增，入球板斧再添一瓣。预料主队最多只赢一球，让球主客和开出让一球的「和」有3.25倍，扒冷一流。加利李尔