法甲｜圣日耳门发力 最少可赢两球

欧塞尔 VS 巴黎圣日耳门

Now643台周六凌晨3:00直播

推介：让球主客和 [-1] 客胜

巴黎圣日耳门近期在法甲录4连胜攻入13球，攻击力回复最佳水平，纵上仗在欧联作客士砵亭，在占尽75%控球权及多达28次射门的绝对优势下，仍不幸以1:2落败，但败仗无损其联赛强势。金球奖得主前锋奥士文尼迪比利近5仗入4球，尽显级数。今仗面对联赛榜尾2兼4连败的欧塞尔，迪比利势领军开杀戒，让球主客和让一球「客胜」稳阵。

随着主力球员们陆续伤愈复出，巴黎圣日耳门的战斗力显著提升，在联赛重现王者霸气。上仗联赛于主场以3:0轻松击败里尔，其中迪比利个人梅开二度。球队近4场联赛全胜，合共轰入13球之多，渐回复上季恐怖火力。虽然周中欧联意外不敌士砵亭，但比赛中PSG有两球被判诈胡，在占尽75%控球权及多达28次射门的绝对优势下落败，只因运气稍差，未能反映球队的真实状态。回到本土联赛，面对实力次一班的欧塞尔，PSG绝对有力延续胜轨，并以一场大胜吐乌气。

前锋奥士文尼迪比利最近一个月伤愈重回正选阵容，近5次正选入5球兼有2次助攻，表现光芒四射尽显其金球奖级数。这位法国国脚上仗联赛对里尔独取两球，继而在对士砵亭时取得入球却被判诈胡，但仍交出助攻，其作用和卡士绝非干卡路拉莫斯可比。迪比利今季在法甲上阵10场中只有5次正选，但已攻入5球，反映其极强的把握力，加上本身盘扭成功率高，在边路极具威胁，面对欧塞尔积弱的防线，料能轻易撕破对手防线，再添进帐。

欧塞尔走势极颓

主队欧塞尔今季深陷入降班漩涡，目前仅以得失球差位列尾2的17位，近况惨不忍睹，在各赛已4连败，近6场共失11球，防线错漏百出，面对实力、状态和士气均远胜的圣日耳门难逃大败。让球主客和开出客队让一球亦无有怕，直取「客胜」。马高