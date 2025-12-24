Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非国杯｜阿尔及利亚齐脚 两波胆简「丹」任务

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-24 HKT
发布时间：07:00 2025-12-24 HKT

足智彩球赛编号：FB1357
阿尔及利亚 VS 苏丹
Now638台今晚11:00直播
推介：波胆2:0 & 3:0

阿尔及利亚无论近况、对赛往绩及人脚皆占尽优势，加上有效力德甲禾夫斯堡的射手穆罕默德艾穆拉状态大勇，今季在球会和国家队都入球停不了，有这位仅25岁的射手压阵，势于非洲国家杯E组分组赛首轮面对苏丹可轻松赢波，净胜两球或以上无难度，波胆推介2:0及3:0。

贵为两届非洲杯盟主，阿尔及利亚于2019年曾高举冠军宝座，虽然近两届决赛周皆分组赛出局，论实力仍属非洲一流。沙漠之狐在外围赛中展现强者风范，以5胜1和共入16球的不败姿态晋级，而世界杯外围赛同样在10战取8胜1和1负狂轰24球，轻松晋级决赛周，火力强大。在主帅柏高域带领下，球队在法定时间内亦已保持16场不败。

阿尔及利亚阵中球星如云，除了队长马列斯等经验丰富的老将外，亦有宾斯拜尼及艾洛利等在欧洲顶级联赛效力的猛将，集经验与活力于一身，面对世界排名118位的苏丹，球员质素占尽上风，定必旗开得胜，一洗过去两届的颓风。

艾穆拉已证明实力

同时，阿尔及利亚难得冒出一名射手，25岁的前锋穆罕默德艾穆拉今季在禾夫斯堡表现亮眼，德甲上阵14场已攻入6球及交出2次助攻，在国家队的表现更惊人，世界杯外围赛中狂轰10球，成为非洲区的神射手，风头一时无两，连埃及球王穆罕默德沙拿亦被比下去。

苏丹积弱难返

艾穆拉至今已为国家队上阵39次攻入23球，效率惊人，他的冒起大大减轻了马列斯等老将的入球压力，令阿尔及利亚的进攻体系变得更立体，将是撕破苏丹密集防守的关键武器。

苏丹的实力与阿尔及利亚存在巨大差距，近11场国际赛中只取得1胜，当中更有8场未能取得入球，近6战仅攻1球攻力极为疲弱。大赛经验及心理质素明显不足，面对攻力强横的阿尔及利亚预料破蛋乏力，只能输少当赢，不妨以波胆2:0及3:0作对碰。马高

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
14小时前
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
11小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
20小时前
张文父母下跪道歉，称儿子造成无法弥补的伤害。 中时
01:46
台北随机伤人案｜张文遗体今解剖厘清死因 父母现身下跪道歉
两岸热话
14小时前
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
64岁黄日华终走出丧妻阴霾？任达华惊爆黄日华挞着关宝慧 细数拍拖细节 ：快有结果
影视圈
15小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
19小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
15小时前
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
房署大派神秘礼物？秀茂坪公屋居民收到超惊喜「今年竟然系…大！」 惹网民羡慕︰我条邨无
生活百科
13小时前
买楼收租属不智投资｜曾智华
买楼收租属不智投资｜曾智华
投资理财
20小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
16小时前