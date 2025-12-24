非国杯｜阿尔及利亚齐脚 两波胆简「丹」任务

足智彩球赛编号：FB1357

阿尔及利亚 VS 苏丹

Now638台今晚11:00直播

推介：波胆2:0 & 3:0

阿尔及利亚无论近况、对赛往绩及人脚皆占尽优势，加上有效力德甲禾夫斯堡的射手穆罕默德艾穆拉状态大勇，今季在球会和国家队都入球停不了，有这位仅25岁的射手压阵，势于非洲国家杯E组分组赛首轮面对苏丹可轻松赢波，净胜两球或以上无难度，波胆推介2:0及3:0。

贵为两届非洲杯盟主，阿尔及利亚于2019年曾高举冠军宝座，虽然近两届决赛周皆分组赛出局，论实力仍属非洲一流。沙漠之狐在外围赛中展现强者风范，以5胜1和共入16球的不败姿态晋级，而世界杯外围赛同样在10战取8胜1和1负狂轰24球，轻松晋级决赛周，火力强大。在主帅柏高域带领下，球队在法定时间内亦已保持16场不败。

阿尔及利亚阵中球星如云，除了队长马列斯等经验丰富的老将外，亦有宾斯拜尼及艾洛利等在欧洲顶级联赛效力的猛将，集经验与活力于一身，面对世界排名118位的苏丹，球员质素占尽上风，定必旗开得胜，一洗过去两届的颓风。

艾穆拉已证明实力

同时，阿尔及利亚难得冒出一名射手，25岁的前锋穆罕默德艾穆拉今季在禾夫斯堡表现亮眼，德甲上阵14场已攻入6球及交出2次助攻，在国家队的表现更惊人，世界杯外围赛中狂轰10球，成为非洲区的神射手，风头一时无两，连埃及球王穆罕默德沙拿亦被比下去。

苏丹积弱难返

艾穆拉至今已为国家队上阵39次攻入23球，效率惊人，他的冒起大大减轻了马列斯等老将的入球压力，令阿尔及利亚的进攻体系变得更立体，将是撕破苏丹密集防守的关键武器。

苏丹的实力与阿尔及利亚存在巨大差距，近11场国际赛中只取得1胜，当中更有8场未能取得入球，近6战仅攻1球攻力极为疲弱。大赛经验及心理质素明显不足，面对攻力强横的阿尔及利亚预料破蛋乏力，只能输少当赢，不妨以波胆2:0及3:0作对碰。马高