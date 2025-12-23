英联杯｜板凳深度大胜 阿仙奴必破「宫」

足智彩球赛编号：FB1469

阿仙奴 VS 水晶宫

myTV Super周三凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

阿仙奴今晚在英格兰联赛杯8强迎战接连失利的水晶宫时，凭其板凳深度未打先赢，料任正选的翼锋马度基在杯赛表现抢眼，足担大任。反观近3仗未尝一胜的水晶宫，伤疲尽露，领队加斯拿望向后备席上一班连芬兰球队亦未能击败的副选球员，再查关阅晋级后仍然要先过车路士，后甚或遇曼城，绝望下选择躺平机会高。让球主客和主让一球「主胜」划算。

阿仙奴近3仗全胜，再度成为联赛圣诞一哥，而在联赛杯的晋级过程亦尽显强队风范，先后以后备兵淘汰维尔港和白礼顿，再度杀入8强。阿仙奴的板凳球员依然能交出亮丽表现，翼锋马度基每当正选上阵皆令人放心，场均成功盘球过人2.3次及前场成功逼抢1.3次同是队中第一。在频密的赛程下，领队阿迪达今仗或会给予马度基更多上阵时间，以其在欧联两度正选射入3球的表现，势必对水晶宫的后防带来极大冲击。

客军水晶宫近期则近3战不胜陷低潮，在联赛更录2连败，期间失球多达9球。球队在双线作战的伤疲问题已见崩溃，上周欧协联对芬超古比斯时，一众副选球员居然只能打和对手，和阿仙奴板凳质素形成的对比，已不能只用「强烈」形容，必须用「极端」二字，领队加斯拿只能苦笑，然而他若再阅赛程表，会发觉其联赛杯之路的对手，绝对是地狱级难度。上圈先淘汰利物浦，今仗更要对阿仙奴，倘若晋级4强对手将会是车路士，决赛则将会对曼城和纽卡素的胜方。既然上天开玩笑，加斯拿倒可以面带微笑派遣副选上阵，放弃晋级。马高