Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英联杯｜板凳深度大胜 阿仙奴必破「宫」

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-23 HKT
发布时间：08:00 2025-12-23 HKT

足智彩球赛编号：FB1469
阿仙奴 VS 水晶宫
myTV Super周三凌晨4:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

阿仙奴今晚在英格兰联赛杯8强迎战接连失利的水晶宫时，凭其板凳深度未打先赢，料任正选的翼锋马度基在杯赛表现抢眼，足担大任。反观近3仗未尝一胜的水晶宫，伤疲尽露，领队加斯拿望向后备席上一班连芬兰球队亦未能击败的副选球员，再查关阅晋级后仍然要先过车路士，后甚或遇曼城，绝望下选择躺平机会高。让球主客和主让一球「主胜」划算。

阿仙奴近3仗全胜，再度成为联赛圣诞一哥，而在联赛杯的晋级过程亦尽显强队风范，先后以后备兵淘汰维尔港和白礼顿，再度杀入8强。阿仙奴的板凳球员依然能交出亮丽表现，翼锋马度基每当正选上阵皆令人放心，场均成功盘球过人2.3次及前场成功逼抢1.3次同是队中第一。在频密的赛程下，领队阿迪达今仗或会给予马度基更多上阵时间，以其在欧联两度正选射入3球的表现，势必对水晶宫的后防带来极大冲击。

客军水晶宫近期则近3战不胜陷低潮，在联赛更录2连败，期间失球多达9球。球队在双线作战的伤疲问题已见崩溃，上周欧协联对芬超古比斯时，一众副选球员居然只能打和对手，和阿仙奴板凳质素形成的对比，已不能只用「强烈」形容，必须用「极端」二字，领队加斯拿只能苦笑，然而他若再阅赛程表，会发觉其联赛杯之路的对手，绝对是地狱级难度。上圈先淘汰利物浦，今仗更要对阿仙奴，倘若晋级4强对手将会是车路士，决赛则将会对曼城和纽卡素的胜方。既然上天开玩笑，加斯拿倒可以面带微笑派遣副选上阵，放弃晋级。马高

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
中年好声音4丨「长明灯」肥妈再惹争议 被周国丰暗寸火药味浓 网民：周SIR真系够姜
影视圈
17小时前
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
吴家乐邓兆尊拍档被轰无能 曾效力「大台」转型后表现强差人意 制作人斥：只识向艺人擦鞋
影视圈
10小时前
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
连锁酒楼午市大特价 乳鸽$18／$198虾伊面+4款点心／长者茶位$2！网民大赞：平过去茶记
饮食
19小时前
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
连锁包点店长者优惠｜$15叹下午茶珍珠馄饨汤+豆浆！乐悠咭持有人专享
饮食
15小时前
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
连锁快餐店快闪优惠！早午茶晚市套餐$29起 焗猪扒饭/烧鸡髀/烧味米线 圣诞新年限定
饮食
15小时前
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
01:14
75岁前《爱回家》男星「人间蒸发」2个月  受病魔折磨变口窒气弱  早月曾入ICU跟死神搏斗
影视圈
18小时前
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
视后胡定欣新婚豪宅曝光 摆2米巨型圣诞树绰绰有余 装修简约有品味尽显低调奢华
影视圈
19小时前
荔景邨12岁童晚饭期间疑不满被踩脚 擸菜刀袭15岁胞姊 涉伤人被捕
突发
8小时前
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
公屋男「一抽即中」买上水居屋 称人生重大转变 供楼比交租好 「卖出去时赚回来」
楼市动向
2小时前
河南梁先生的妻子及一对年幼子女，7月时被其「沙煲兄弟」杀害。
河南「灭门」案︱爱妻及年幼子女被杀 疑凶竟是儿时玩伴
即时中国
2025-12-22 08:30 HKT