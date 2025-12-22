意超杯｜胡乱「博」槌蚀章 拿玻里势绝杀

足智彩球赛编号：FB1456

拿玻里 VS 博洛尼亚

香港时间周二凌晨3:00开赛

推介：半全场「和主」

意甲冠军拿玻里将于周一在沙特阿拉伯跟博洛尼亚争夺今届意大利超级杯冠军，论人脚和数据，拿玻里无疑占优。巴西翼锋大卫拿尼斯成为及时雨，近仗频频取得入球，其速度和突破能力将是撕破对手密集防守的关键。然而，博洛尼亚近期表现顽强，经常能在半场保持和局，在决赛的谨慎气氛下，半全场「和主」的值博度甚高。

拿玻里今季表现虽偶有起伏，但整体实力依然是意甲顶级水平。这队上季联赛冠军今季创造大量入球机会，其中翼锋大卫拿尼斯一人便占其中17次机会，并交出3次助攻，足见其进攻体系的多样性和威胁力。球队在４强战以2:0完胜AC米兰，一洗早前于联赛和欧联连败的颓风，在该役展现干地球队的稳固防守和高效反击，从大卫拿尼斯和海伦的入球展现战术执行力。虽然拿玻里在11月的联赛中曾以0:2不敌博洛尼亚，但该场败仗成为了球队的警钟，干地赛后强调球队需要反省，是次决赛再遇，拿玻里必更集中精神，力求报回一箭之仇，捧起今季首个锦标。

踢法倾向个人主义的巴西翼锋大卫拿尼斯在季初并非必然正选，却一直以亮丽表现说服着重整体发挥的干地，成为球队近期伤兵严重之时保住战绩的及时雨。这位巴西国脚不但在联赛攻入3球，更以4个助攻位列球队助攻榜前茅。拿尼斯录得27次盘球推进，平均每90分钟能完成1.7次成功盘扭，并制造了8次重大入球机会，这些数据都名列联赛前茅，反映有力以一己之力撕开缺口，为队友制造空间和机会的能力。面对博洛尼亚严密的防守，拿尼斯将是拿玻里破局的关键。

博洛尼亚半场韧力足

博洛尼亚今季在主帅伊泰利安奴的带领下，展现出惊人的韧力，尤其在硬仗中的上半场防守纪律性极高。在面对顶级强队时，经常能在半场力保不失。在4强对阵国际米兰时，虽然开赛早段失球，但仍能迅速调整，并在上半场追成平手，最终更在互射12码后晋级。早前对祖云达斯时，亦成功在半场以0:0守和对手，反映出博洛尼亚的韧性，下半场才是决胜时机。马高