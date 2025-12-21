Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜卡尼剑指纪录 拜仁让3球照撑

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-21 HKT
发布时间：08:00 2025-12-21 HKT

足智彩球赛编号：FB1345
海登咸 VS 拜仁慕尼黑
Now639台周一凌晨0:30直播
推介：让球主客和 [-3] 客胜

上轮联赛遇轻微挫折的拜仁慕尼黑，级数超班加上进攻数据冠绝德甲，全无后顾之忧下反弹可期。该队有入球如麻的哈利卡尼于前线继续数胡，今晚德甲有力作客防线穿窿的海登咸时至少赢4球，让球主客和让3球的「客胜」亦无有怕，一于直取。

德甲一哥拜仁慕尼黑虽然赛前以6分领先次席的多蒙特，但考虑到下半季要在欧联战线搏杀，联赛当然想尽早拉开领先差距。虽然拜仁上轮德甲意外赛和榜尾的缅恩斯，但14场攻入51球的超猛火力，及场均8.4次中目标攻门的锐利度，加上踢毕今仗即歇冬，绝对有力马上反底。射手哈利卡尼继续横扫德甲，14场攻入18球固然是联赛射手榜的领头羊，更有望追逐罗拔利云度夫斯基一季入41球的德甲纪录，故今场势必毫不留情继续数胡。

海登咸遇强队溃不成军

至于排尾2的主队海登咸，本轮前失30球属德甲最多，又已直落17场各赛未能保持清白之身，防线形同虚设。再者，海登咸近5场曾0:3及0:6分别大败于慕逊加柏及利华古逊脚下，遇强队毫无斗志可言，今晚迎战德甲顶级的拜仁只能束手就擒。让球主客和让3球亦不嫌多，「客胜」直取无误。加利李尔
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
钟丽缇身形大变200磅依然性感超低胸？被嘲虎背熊腰现身三亚  毒舌网民：委屈了老公
影视圈
14小时前
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
前《爱回家》男星北上揾食艰难  为5百人仔甘当沙包遭暴打  曝光家居内部令人叹息
影视圈
12小时前
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁 最后露面门牙掉光令人心酸 曾演爆红剧集家传户晓
传奇女星力抗脑癌3年宣布离世终年69岁  最后露面门牙掉光令人心酸  曾演爆红剧集家传户晓
影视圈
11小时前
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
台北随机伤人案｜骑士停红灯「让路」遭张文割喉亡 仅因「眼神接触」
两岸热话
9小时前
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
90年代「最大胆艳星」搣甩肥师奶污名  零滤镜皮肤光滑靓爆镜  跟一线小生曾陷婚姻危机
影视圈
21小时前
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
周润发重情义宴请近百TVB旧同事聚餐 坐地大合照超贴地毫不扭拧 金像男配角遗孀罕现身
影视圈
15小时前
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
70后金融男为退休 400万买SIERRA SEA 上班需1小时 惟环境靓单位质素高 「背山面海风水好」
新盘速递
2025-12-20 06:00 HKT
深圳出发搭高铁6大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
深圳出发搭高铁必去5大赏雪秘景！车程最快1.5小时 必看纯白山雪海/雾凇美景（附交通）
旅游
23小时前
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
冯盈盈亲解由31A变「丰满女神」之谜 豪言「唔止升两CUP」 开腔谈被TVB雪藏
影视圈
9小时前
深圳大鹏新区第1条地铁12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田/大鹏 必去3大海岸景点
深圳大鹏新区地铁线12.28开通！贯通2/8号线直达溪涌 串连南山/福田/罗湖/盐田 必去3大海岸景点
旅游
21小时前