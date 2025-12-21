德甲｜卡尼剑指纪录 拜仁让3球照撑

足智彩球赛编号：FB1345

海登咸 VS 拜仁慕尼黑

Now639台周一凌晨0:30直播

推介：让球主客和 [-3] 客胜

上轮联赛遇轻微挫折的拜仁慕尼黑，级数超班加上进攻数据冠绝德甲，全无后顾之忧下反弹可期。该队有入球如麻的哈利卡尼于前线继续数胡，今晚德甲有力作客防线穿窿的海登咸时至少赢4球，让球主客和让3球的「客胜」亦无有怕，一于直取。

德甲一哥拜仁慕尼黑虽然赛前以6分领先次席的多蒙特，但考虑到下半季要在欧联战线搏杀，联赛当然想尽早拉开领先差距。虽然拜仁上轮德甲意外赛和榜尾的缅恩斯，但14场攻入51球的超猛火力，及场均8.4次中目标攻门的锐利度，加上踢毕今仗即歇冬，绝对有力马上反底。射手哈利卡尼继续横扫德甲，14场攻入18球固然是联赛射手榜的领头羊，更有望追逐罗拔利云度夫斯基一季入41球的德甲纪录，故今场势必毫不留情继续数胡。

海登咸遇强队溃不成军

至于排尾2的主队海登咸，本轮前失30球属德甲最多，又已直落17场各赛未能保持清白之身，防线形同虚设。再者，海登咸近5场曾0:3及0:6分别大败于慕逊加柏及利华古逊脚下，遇强队毫无斗志可言，今晚迎战德甲顶级的拜仁只能束手就擒。让球主客和让3球亦不嫌多，「客胜」直取无误。加利李尔

