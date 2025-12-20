英超 | 暂别沙拿内乱平息 红军齐心洒热「血」

利物浦总算暂时解决内忧，可以专心应战，而且两连胜对士气回升大有帮助。该队有逐渐回勇的中场域斯穿针引线下，势于今晚英超力克错误频生的热刺，让球主客和开出客队让一球的「客胜」十分值博。加利李尔

Now621、611台周日凌晨1:30直播



域斯逐渐适应英超

客军利物浦虽然经历穆罕默德沙拿引起的内乱，不过除着这位埃及国脚已到国家队报到，无论之前的问题有否彻底解决，至少球队此时可有一段宁静日子。事实上，利物浦在沙拿没有出任正选的赛事收获3胜2和，对上两场各赛亦告全胜，足证红军并非一人球队。尤其进攻中场域斯逐渐适应英超，在上场2:0击败白礼顿一役时，这位只有1.75米的德国国脚竟能作出8次成功地面争夺成全场并列最多，足证其在拦截硬朗的英超中，已掌握发挥应有实力的窍门。

主队热刺上轮作客0:3败走下游的诺定咸森林，全场只有6次射门，表现令人失望。再者，热刺今季因失误引致被对手攻门20次属英超最多，而因失误引致失球6次则属英超并列第4多，中场及后防都犯错频频，实难信赖。预料客队可以把握对手失误赢只少两球，让球主客和开出客队让一球的「客胜」值得一试。

加利李尔推介

让球主客和 [-1] 客胜