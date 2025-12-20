Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 暂别沙拿内乱平息 红军齐心洒热「血」

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-20 HKT
发布时间：07:00 2025-12-20 HKT

利物浦总算暂时解决内忧，可以专心应战，而且两连胜对士气回升大有帮助。该队有逐渐回勇的中场域斯穿针引线下，势于今晚英超力克错误频生的热刺，让球主客和开出客队让一球的「客胜」十分值博。加利李尔

Now621、611台周日凌晨1:30直播
 

域斯逐渐适应英超

客军利物浦虽然经历穆罕默德沙拿引起的内乱，不过除着这位埃及国脚已到国家队报到，无论之前的问题有否彻底解决，至少球队此时可有一段宁静日子。事实上，利物浦在沙拿没有出任正选的赛事收获3胜2和，对上两场各赛亦告全胜，足证红军并非一人球队。尤其进攻中场域斯逐渐适应英超，在上场2:0击败白礼顿一役时，这位只有1.75米的德国国脚竟能作出8次成功地面争夺成全场并列最多，足证其在拦截硬朗的英超中，已掌握发挥应有实力的窍门。

主队热刺上轮作客0:3败走下游的诺定咸森林，全场只有6次射门，表现令人失望。再者，热刺今季因失误引致被对手攻门20次属英超最多，而因失误引致失球6次则属英超并列第4多，中场及后防都犯错频频，实难信赖。预料客队可以把握对手失误赢只少两球，让球主客和开出客队让一球的「客胜」值得一试。

加利李尔推介
让球主客和 [-1]  客胜

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
台北狂徒袭捷运双站，丢烟雾弹、随机斩人。 中时
01:10
台北随机伤人案｜27岁逃兵役男子张文丢烟雾弹斩死3人 遭警包围堕楼轻生
即时中国
13小时前
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
14小时前
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
快餐店斩料加餸！足一斤酱香鸡$49 $10起加配糖水/葡挞/鸡肾+鸡翼
饮食
13小时前
(左至右) 许绮惠、霍露明、杨忠萍、李秋石及Jayant Dave
数码港与政府、业界㩦手建立数码安全屏障 以AI重塑网络安全攻防新格局
创科资讯
12小时前
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影帝前妻颜值重返20岁巅峰！曾红极一时恋过陈伟霆 离婚后独力养子成最强单亲妈
影视圈
9小时前
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
前TVB美女主播变富贵马主  带全家入马场尽显顶级气质颜值  老父曾中风状态曝光
影视圈
15小时前
九龙湾MegaBox大翻新！地下设Outlet专区增20+品牌 服饰/运动鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON进驻！
九龙湾MegaBox大翻新！地下设Outlet专区增20+品牌 服饰/运动鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON进驻！
时尚购物
19小时前
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
42岁前港姐变精明人妻一家六口外游只花2万！激罕三点式骚Fit爆身材 回流加国转行做地产
影视圈
13小时前
《中3》李金凯大量童年照曝光！庆生搞喊全场 肥妈极心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼泪…
《中3》李金凯大量童年照曝光！庆生搞喊全场 肥妈极心痛：由佢有手睇到佢冇手，啲眼泪…
影视圈
18小时前
73岁名医无三高坚持诊症 最爱吃2种菜通血管 公开3大长寿习惯
73岁名医无三高坚持诊症 公开3大养生习惯 最爱吃2种菜通血管
保健养生
19小时前