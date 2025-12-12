Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜比列沙有「萨」手锏 莱切势煲鱼生粥

更新时间：08:00 2025-12-12 HKT
发布时间：08:00 2025-12-12 HKT

足智彩球赛编号：FB1017
莱切 VS SC比萨
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波胆1:0

意甲护级大战，莱切主场迎战SC比萨，两队实力半斤八两，势均力敌。在双方攻力皆疲弱，预计入球不多的比赛，胜负的关键很可能落在球员的个人质素上。莱切不但坐拥地利，阵中更有名攻守兼备的阿尔巴尼亚中场比列沙作「X Factor」，凭远射和罚球妙技，可望成为破局关键。入球大细细盘虽稳但无肉食，博波胆1:0。

两队实力非常接近，齐齐在联赛下游挣扎，而且攻力同样乏善可陈，开季至今在14场比赛中都仅入10球。客队比萨近3仗未尝一胜，近两仗更颗粒无收，锋线状态令人担忧。两队过去6次交手，有5次总入球数少于3球，预计今仗同样是入球欠奉的闷战，典型一球定胜负格局。

莱切中场比列沙的个人能力最有机会成为破局关键，这名22岁的新星今季已有2个入球和3次助攻，直接参与球队总入球的一半，此子擅于创造和利用空间，是球队的进攻泉源，其罚球绝技更不容小觑，在意甲中凭罚球造成入球的数据中，排名高据第2。在两军都难以在运动战中入球，比列沙凭其较佳个人技术，有力成为今仗改变战局的X Factor，带领莱切全取宝贵3分。马高

