英超｜蒙路斯领军劫富 水晶宫坐和望赢

水晶宫今季表现稳定，防守端固若金汤，是全英超失球第2少的球队。哥伦比亚翼卫丹尼尔蒙路斯功不可没，不但防守上贡献良多，近仗更频频助攻得手，上仗对般尼一箭定江山，为球队全取3分，士气与状态俱佳。今晚领军作客对表现飘忽兼上仗体力消耗大的富咸，绝对有力坐和望赢，推介让球平手盘的「客胜」。

水晶宫在领队加斯拿的带领下表现眼前一亮，14场联赛中取得了6胜5和3负的佳绩，赛前得23分位列第5位，距离前4的欧联席位仅差1分。球队成功的基石源于其卓越的防守组织，至今仅失11球，并保持了6场清白之身，这两项数据在联赛中均名列前茅。据统计，水晶宫的场均拦截20.1次和解围33.2次都排在英超前3，足见其防守体系的严密和球员执行力之高。近绩上，水晶宫近6场各赛取得3胜，包括作客击败狼队和般尼，可见远征战斗力强劲。值得一提的是，水晶宫过去6次作客富咸的比赛中未尝一败，今仗更占心理优势。

出击翼卫丹尼尔蒙路斯是水晶宫上季至今最成功的收购，这位29岁的哥伦比亚国脚极速适应英超的节奏，成为球队右路的绝对核心。上仗对般尼时，接应队友传中头槌破网，攻入全场唯一入球，这亦只是其今季表现的缩影。蒙路斯今季已贡献3个入球和2次助攻，并制造了4次绝佳入球机会，进攻效率惊人。在防守方面，他同样录得高达82次拦截和32次铲截，活动范围覆盖全场。他在攻守两端的全能表现，极大地提升了水晶宫的战术灵活性和整体实力。

主队富咸今季的表现则相当飘忽，近6场联赛纵取得3胜，现时仍只排在联赛第15位，而周中刚与卫冕冠军曼城的入球大战以4:5落败极之可惜，然而这场高强度的比赛对球员体能消耗极大，马上要面对体力充沛、以逸待劳的水晶宫，球员能否及时恢复状态将是一大疑问。马高