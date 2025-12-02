英超｜中场大脑脚风顺 爱华顿「大」得起

足智彩球赛编号：FB0521

般尼茅夫 VS 爱华顿

Now624台周三凌晨3:30直播

推介：入球大细 [2.5] 大

虽然客队爱华顿中场大脑达斯贝利贺尔近期表现出色，有他在中场的串联和创造力，可能会成为今仗胜负关键。然而，爱华顿上仗狂失4球，与主队般尼茅夫近期防守表现皆不稳定，两队今晚深夜正面交锋时极可能造成大手交易，总入球数有很大机会超过3球。

作客的爱华顿上仗在主场以1:4惨败纽卡素脚下，反映出防线不稳的问题。可幸是拖肥近期的作客表现回升，包括之前在奥脱福球场击败曼联，近两场作客赛事均能保不败。爱华顿中场达斯贝利贺尔的发挥将是拖肥争胜关键，这名英格兰中场今季已交出2个入球和2次助攻，在进攻端展现出极高的效率。其跑动、传球和创造机会的能力，将为爱华顿的锋线提供重要支援。

主队般尼茅夫近期同样状态起伏不定，上场在领先2球的情况下，最终被新特兰以3:2反胜，对球队士气打击甚大。在近6场比赛中，总共与对手合共制造25个入球，大开大合。两队防守问题明显，般尼茅夫纵有主场之利，但爱华顿在达斯贝利贺尔的带领下可提供更锐利的进攻，对攻格局已成，今仗有望上演入球骚，入球大细2.5球的「大」属合理之选。马高