Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜科木破敌有「法」 一于捧「客胜」

波盘王
更新时间：08:00 2025-11-24 HKT
发布时间：08:00 2025-11-24 HKT

足智彩球赛编号：FB9960
拖连奴 VS 科木
Now 638台周二凌晨1:30直播
推介：让球 [0/-0.5] 客胜

科木今季在法比加斯的带领下，展现惊人防守力，开季至今11场联赛仅1败，失球数更是联赛第2少，今场作客战绩有虚火的拖连奴，有力坐和望赢，今仗让球盘客让平手/半球「客胜」值得冷敲。

科木是今季意甲的最大惊喜，在名将法比加斯领军下，他们开季11轮联赛只在第2轮不敌博洛尼亚，其后一直保持不败，韧性之强令人咋舌。球队的成功基石源于其近乎滴水不漏的防守，失球数仅比罗马多，堪称联赛顶级水平。数据上，科木的比赛多为低比分的拉锯战，11场比赛中竟有多达9场的总入球数少于3球，可见其战术纪律性极高。虽然科木和波甚多，但近期接连将劲旅祖云达斯及维罗纳斩于马下，证明球队在稳守突击的体系下，具备一剑封喉的取胜能力。加上他们近4场作客联赛未尝败绩，作客战斗力有保证，今仗力足反客为主。

主队拖连奴虽然录得6场不败，近况看似不俗，但最近两场主场比赛的预期入球值皆低于对手，意味赛果带有幸运成分，战绩存在虚火。

此外，球队近8主场有多达6场未能保住清白之身，防线并非稳如泰山，面对以稳固防守见称、反击效率甚高的科木，拖连奴的攻击线要撕破对方密集防守的难度极高，同时亦要提防被客军突击得手。马高
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
10小时前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
18小时前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
14小时前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
10小时前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
14小时前
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
港妻深夜贴老公$268开房证据 摊牌心寒对话曝光：好奇杀死猫｜Juicy叮
时事热话
20小时前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
22小时前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
18小时前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
21小时前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
17小时前