意甲｜科木破敌有「法」 一于捧「客胜」

足智彩球赛编号：FB9960

拖连奴 VS 科木

Now 638台周二凌晨1:30直播

推介：让球 [0/-0.5] 客胜

科木今季在法比加斯的带领下，展现惊人防守力，开季至今11场联赛仅1败，失球数更是联赛第2少，今场作客战绩有虚火的拖连奴，有力坐和望赢，今仗让球盘客让平手/半球「客胜」值得冷敲。

科木是今季意甲的最大惊喜，在名将法比加斯领军下，他们开季11轮联赛只在第2轮不敌博洛尼亚，其后一直保持不败，韧性之强令人咋舌。球队的成功基石源于其近乎滴水不漏的防守，失球数仅比罗马多，堪称联赛顶级水平。数据上，科木的比赛多为低比分的拉锯战，11场比赛中竟有多达9场的总入球数少于3球，可见其战术纪律性极高。虽然科木和波甚多，但近期接连将劲旅祖云达斯及维罗纳斩于马下，证明球队在稳守突击的体系下，具备一剑封喉的取胜能力。加上他们近4场作客联赛未尝败绩，作客战斗力有保证，今仗力足反客为主。

主队拖连奴虽然录得6场不败，近况看似不俗，但最近两场主场比赛的预期入球值皆低于对手，意味赛果带有幸运成分，战绩存在虚火。

此外，球队近8主场有多达6场未能保住清白之身，防线并非稳如泰山，面对以稳固防守见称、反击效率甚高的科木，拖连奴的攻击线要撕破对方密集防守的难度极高，同时亦要提防被客军突击得手。马高

