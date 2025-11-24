英超｜对手周一魔咒缠身 曼联必食「拖肥」

足智彩球赛编号：FB9899

曼联 VS 爱华顿

Now 621、611台周二凌晨4:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

周一深夜上演的英超独脚戏，将由曼联在主场奥脱福迎战到访的爱华顿。今场比赛适逢红魔主帅艾摩廉领军出战一周年的大日子，希望用一场胜利作为贺礼。曼联近期在奥脱福的表现脱胎换骨，一洗早前颓风，录得主场4连胜，射手麦比奥莫近4场入4球，脚风大顺下有权在克星身上破魔咒。让球盘半球/一球「主胜」机会高唱。

曼联近期的主场表现迎来强势反弹，已连续4场在奥脱福全取3分，这比起他们此前13场主场比赛加起来的胜仗（3场）还要多，可见球队的主场威力已全面复苏。红魔今季往往能迅速入局，上半场共攻入11球，为英超之冠，其防线在开赛初段亦相当稳固，半场仅失4球。更重要的是，球队展现出惊人的韧性，近两仗对阵诺定咸森林及热刺，均在落后下扳平，力保不败。他们亦非常擅长在比赛末段发力，近4场联赛中有3场在80分钟或之后攻入改变赛果的入球，后劲凌厉。充满斗志的曼联，在主场的胜望无疑高唱入云，有极大机会以一场胜利，为主帅艾摩廉，送上领军出战一周年的礼物。

曼联的进攻方面的改善，不得不提状态火热的首席射手麦比奥莫。这位喀麦隆前锋是艾摩廉麾下不可或缺的攻击核心，今季在联赛已贡献5个入球及1次助攻，直接参与全队6个入球，效率惊人。在上一场对热刺的激战中，亦是凭借他的入球为球队首开纪录，其重要性不言而喻。不过，麦比奥莫正遇上其职业生涯的克星，他过往曾8次在英超赛场面对爱华顿，但竟然从未取得过入球或助攻。今仗正值球队强势，加上本身脚风正顺，绝对是打破个人宿命的最佳时机，且看他能否攻破魔咒，带领红魔旗开得胜。

拖肥轮换有限添压力

至于客队爱华顿，近期表现只属平平，虽然上仗击败富咸止跌，但球队缺点依然明显。他们极不擅长在周一作赛，近9场周一晚的联赛未尝一胜，作客的「周一魔咒」更是持续多年。此外，「拖肥糖」的后防并不稳固，近6场比赛中有5场均有失球。领队莫耶斯面对旧主往绩差劣，加上轮换选择有限，今仗作客奥脱福实在难以看好。马高