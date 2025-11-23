意甲 | 国米火力无双 誓破打吡闷局

意甲周日深夜迎来赛季焦点，「米兰打吡」隆重上演。主队国际米兰近期走势凌厉，近6场比赛狂轰14球，火力冠绝意甲，加上联赛主场四场不败，气势正盛。今季攻守兼备的国米，前线有拿达路马天尼斯态勇，后防滴水不漏，在主场球迷震天呐喊助威下，理应被看高一线，机会极浓。让球盘主让平手半球「主胜」值博。

综合赛前数据，国米无疑是状态更火热的一方。推介「主胜」的信心来自其无与伦比的攻击力，球队近6战有5场总入球达3球或以上，由拿达路马天尼斯及马古斯杜林组成的锋线极具效率，创造机会能力强。国米攻击力无坚不摧的，不但是意甲入球王，在欧联赛场亦能场场破网，前线领军人物拿达路马天尼斯个人已连续3场取得入球，任何防线都难以抵挡。

反观AC米兰虽然录得十场不败，但当中和3波甚多，上仗更在领先两球下被帕尔马逼和，反映球队在关键时刻的专注力不足。以国米目前展现的入球狂潮，足以在今仗打吡战中被看高一线。

星岛推介

让球 [0/-0.5] 主胜

国际米兰 3:1 AC米兰

半场：2:0

Now 638台周一凌晨3:45直播