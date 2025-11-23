英超 | 兵工厂态勇强攻北伦敦打吡

周日凌晨英超迎来本轮焦点北伦敦打吡，由榜首阿仙奴坐镇主场迎击宿敌热刺。兵工厂今季在酋长球场踼联赛，防守固若金汤，只失一球，力争延续强势；加上近年对赛食住热刺，近六次交锋取得五场胜仗。布卡约沙卡上仗对新特兰亦取得入球，状态一流，有其压阵，足以轻取组织力弱的热刺，波胆1:0/2:0属最佳范围。

主队阿仙奴近期走势凌厉，除上仗被新特兰逼和外，之前一度录得各项赛事五连胜，气势如虹。领队阿迪达成功打造出一条钢铁防线，近六场比赛仅失两球，而且在主场的防守力更是冠绝英超。兵工厂的强势不仅在于防守，他们的进攻亦极具威胁，能够持续向对手施压。今仗面对近年被自己克制的热刺，兵工厂无论在球员信心、球队状态还是主场气势上，都占尽上风。他们上季已展示出争标的实力，今季更见成熟稳定，在冲冠路上不容有失，今场打吡战三分志在必得，胜望无疑高唱入云。



阵中首席球星布卡约沙卡，是兵工厂今仗争胜的关键人物。这位英格兰国脚状态火热，上仗对新特兰亦取得入球，尽显皇牌本色。沙卡在右路的突破、传送和射门能力均是世界顶级，与队友的配合已炉火纯青，往往能撕破对手的密集防守。作为球队的进攻核心，沙卡近年在大赛中不断成长，心理质素愈见强大，早已是球队在关键时刻可倚赖的领军人物。今仗面对死敌热刺，预料沙卡将会获得更多球权，他能否再次挺身而出，以其个人能力主宰比赛，将是兵工厂能否轻松取胜的关键。

水货作客王进攻力不足



相比之下，客军热刺的近期表现则显得平平。球队近六场比赛仅录得两胜两和两负，上仗更在补时阶段被曼联逼和，痛失两分，士气难免受挫。虽然他们拥有「作客王」的称号，但数据显示球队的预期入球值（xG）偏低，反映进攻创造力不足。更致命的是，中场核心占士麦迪臣及翼锋古路施夫斯基两大主力，今场因伤缺阵，对球队的进攻组织和火力造成沉重打击。加上往绩上作客阿仙奴已连续14场不胜，球员心理上处于绝对下风，今仗要爆冷偷袭，实在是困难重重。

星岛推介

波胆 1:0/2:0

阿仙奴 2:0 热刺

半场：1:0

Now 621台周日凌晨0:30直播