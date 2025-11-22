Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜麦汤状态「大」勇 拿玻里势奏凯

更新时间：08:00 2025-11-22 HKT
发布时间：08:00 2025-11-22 HKT

足智彩球赛编号：FB9958
拿玻里 VS 阿特兰大
Now638台周日凌晨3:45直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

拿玻里主场保持不败，即使近况平平但始终有一定实力，不能轻视。有后上杀手麦汤文尼随时杀对手一个措手不及下，主场有力击败内部矛盾未解的阿特兰大，让球开出主队让平手/半球实属笋盘，「主胜」万勿错过。

本轮前排意甲第4的拿玻里，今季各赛主场录5胜2和仍未尝败绩，地头战绩硬净。虽然拿玻里攻防数据并非意甲顶级，加上对上3场各赛全食白果，火力令人怀疑。不过拿玻里有中场麦汤文尼作精神领袖，势可领军更上一层楼，皆因这位28岁中场刚周代表苏格兰的世界杯外围赛中，以一记精彩倒挂金球在对匈牙利一役先开纪录，技惊四座，最终助国家队3:2赢波杀入决赛周，如此状态势可为球队在争持局中脱颖而出。

阿特兰大则只排第13，今季表现大幅走样，导致祖历黯然下台，不过队内气氛依然成疑。前锋卢卡文本在暑假已要求离队，在月初1:0赢马赛一役又对祖历表现不敬，有此离心球员在阵，对更衣室或持续造成负面影响。即使新帅柏拿甸奴已经上任，但球员心态未必完全配合，队内矛盾令阿特兰大难在强敌主场取分。加利李尔

