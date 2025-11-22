英超｜森林谷底反弹 「客胜」必获「利」

足智彩球赛编号：FB9890

利物浦 VS 诺定咸森林

Now 621、611今晚11:00直播

推介：让球 [+1/+1.5] 客胜

诺定咸森林请来季内第3位领队戴治接手后，近期战绩终于止跌回升，上任5仗合共录得2胜2和1负，近期起用科特迪瓦中场伊巴谦辛加尼不但令中场扫荡力提升，其后上攻门能力增加，令手段更丰富，今晚作客攻力回落的利物浦，有机会能创造惊喜，让球盘受让一球/球半「客胜」稳执。

上季打出近30年来最佳成绩的诺定咸森林今季出现内乱，先后解雇纽奴和普斯迪高古两名领队，直至请来跟纽奴同样重视防守的前爱华顿领队戴治接手后，球员渐见回复上季水准。戴治带队首仗即在欧霸杯旗开得胜，以2:0击败今季未逢败绩的葡超榜首球队波图，除因为球员在质素上有明显优势之外，其重视长传的简单打法似乎更符合森林本身较粗枝大叶的风格。森林上仗在英超以3:1击败列斯联，更取得新领队麾下的首场联赛胜利，合共5场共录得2胜2和1负，期间攻入7球而仅失5球，尤其在防守方面，更重现上季的稳健。

科特迪瓦中场伊巴谦辛加尼在近两战担任正选，跟艾利洛安达臣和基比斯韦特组成新中场组合，令球队在攻守两阶段都更见稳定，这名身体条件优厚提升了森林中场的扫荡力之余，其后上攻门更不时取得奇效，上场对列斯联时，后上杀入禁区，为森林射入扳平一球，吹响反胜号角，最终由3名中场各入一粒完成一场士气大振的反胜。这条攻守兼备的中场线，足以跟利物浦抗衡。

红军状态依然成疑

利物浦上场被曼城以3:0技术性击倒，近5场仅录得2胜3负，在这5战中，红军仅入5球，在进攻方面仍然表现平平，全队场均射门中目标最多一人已是后备的费特历高基艾沙，全队目前的状态仍然处低位，纵在主场亦难有大胜森林的把握。马高