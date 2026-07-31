10年资历不敌酒楼预制菜！点心师傅苦呻遭「淘汰」 网民指引2大出路...

近年餐饮业为节省营运成本，逐渐引入预制菜式。一名拥有10年资历的点心师傅，因任职的酒楼改用预制点心而面临失业，并对传统手艺的前景感到十分徬徨，遂发文求助网民，急问究竟现时香港还有哪一间酒楼愿意聘请传统点心师傅。

酒楼全面转用预制菜 点心师傅10年手艺无奈被炒

一名拥有10年资历的点心师傅，因任职的酒楼改用预制点心而面临失业，遂发文求助网民

该名点心师傅在Facebook群组中大吐苦水，表示自己入行已有十年，一直在本地一间酒楼担任点心师傅。惟近年酒楼为了缩减开支，决定全面改用由内地运港的预制点心，仅需翻热即可奉客，他因此在预制菜洪流下无奈被淘汰。

面对突如其来的失业，他感到十分徬徨，并慨叹不知本地还有哪一间酒楼愿意聘请点心师傅。目前，帖主正急于寻找新工作，他坦言自己的薪酬期望并不苛刻，「要求唔高，只系（月薪）25,000就可以啦」。

网民叹预制菜泛滥 指引转行或出国2大出路

帖文引发不少人感叹现时市面上预制菜的泛滥，甚至质疑标榜「手工制作」的食肆是否属实。虽然有热心网民提供襟江酒家、莲香楼等少数仍坚持不用预制菜的传统茶楼名单供帖主参考，但综合网民的意见，多数人为帖主指引了两大出路。

第一大出路是转行或转型。有网民建议帖主顺应潮流，「加入佢哋做预制菜」，例如在食品工场发挥所长；也有人提出比较务实的短期方案，建议他先「考个保安牌」以求暂时有工作。第二大出路则是去外国发展。许多网民建议他转战海外，因具备传统手艺的点心师傅在外国市场「系宝嚟㗎」，若选择移民，不但「大把人争住请」，甚至形容「落地即刻有工开」，长期处于缺人状态。

资料来源：裁员炒人消息关注组