食客投诉寿司郎「叫位」机制惹共鸣！ 苦呻「迟1秒」即需补飞再等半个钟 前员工亲解：无任何弹性处理机制

寿司郎自进驻香港以来人气高企，不时都能看见门外食客大排长龙等候入座。不过，近日有港人在社交平台上发文，指日前在寿司郎排队时，仅仅因为「迟咗一秒」上前，就需要补飞重新等候半小时，最后甚至比迟来的客人晚入座，让他不满直言，「我真系唔明寿司郎咩做法。」帖文随即引来大批食客共鸣，更有疑似前员工现身说法，亲自解构背后的「运作盲点」，即看下文了解详情。

食客投诉寿司郎「叫位」机制！ 苦呻「迟1秒」即需补飞再等半个钟

近日，有网民在Threads上发文大呻，投诉寿司郎的「叫位」机制有问题，直言「我真系唔明寿司郎咩做法。」楼主表示，当天与朋友到寿司郎用餐，当时现场人潮极多，二人取票后在门外等候了半个小时，才终于听到职员叫号，「当我听到234（号）第一次嘅时候我走咗过去，结果235（号）拎咗个位。我问个职员，职员话要等补飞。」事主无奈表示，只是因为「迟1秒」上前，就需要重新轮候半小时，「我就迟咗𠮶一秒，我就要等多半个钟。最后嘅结果系，我同我个friend要等多半个钟先食到，238（号）都食得快过我。」

疑似前员工亲解：无任何弹性处理机制

帖文引起网民热议，原来不少网民都有类似经验，「试过3张前开始行埋去，其实只系10米距离，点知去到已过咗，同你一样要等补飞」、「我试过一次，跟著要开声嘈，职员先畀返下张系我。亦都有试过类似case职员已好醒咁弹性处理」、「我次次食寿司郎都系咁，已经就行到，都系俾人截左糊。」对此，有网民建议下次做法，「离开两米以上不在counter 旁都要即大叫『233 喺度』，闸住应左佢哋先，唔会等到你行埋去 （即使可能系五秒内嘅事）」、「要大叫举手先合格」、「仲有几个Number到你嘅时候，就应该行到counter面前准备。」

有自称前员工现身留言，亲解寿司郎「叫位」机制背后的「运作盲点」，他表示「寿司郎并无任何可以弹性处理嘅机制」，员工都是根据SOP（标准作业程序）叫号，即「3次无人回应就嗌下个number」，因此「如果系繁忙时间，带位员工无经验，唔清楚空枱只有3张 ，又无停顿一口气不停嗌4-5个号码，最终就会发生呢个情况。」而且补飞机制「系要两张顺号码先嗌一张补飞号码 ，假如补飞已经有人排紧队，就会造成你所讲嘅情况，仲迟过本身比我迟嚟嘅人入座。」

图片及资料来源：Threads

文：Y