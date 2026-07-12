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港人不爱吃冰室？小红书3点热议「不要被骗了」 港网民反指：建议去观塘睇吓

饮食
更新时间：11:30 2026-07-12 HKT
发布时间：11:30 2026-07-12 HKT

在内地社交平台上，不时有关于香港旅游及美食的「避坑指南」。近日，有网民以「不要再被骗了，香港人不吃冰室的！」为题发文，引发中港两地网民热烈讨论。楼主列出3点指控本地连锁冰室质素参差，如只为「打卡」而设，食物定价不合符性价比，有人对此表示共鸣，也有香港网民直言如无需排队，一吃无妨，有人则指出这类冰室仍受港人欢迎，笑言「建议你去观塘睇吓」！

港人不爱吃冰室？小红书3点热议「不要被骗了」

该名内地博主在小红书发文，直指近年不少内地旅客来港旅游时，都会顾某几间连锁网红冰室，惟这些餐厅在香港本地人之间根本不受欢迎，又形容现在的冰室是只为迎合游客市场而设的「新派连锁冰室」，仅以「怀旧」、「打卡」吸引食客，与香港1950至1960年代的冰室的本质意义不尽相同。

他又详细列出现今冰室的3大问题，奉劝旅客不要盲目跟风打卡，直言「现不要再被骗了，香港人不吃冰室的！」

首先是食物质素，楼主指出部分连锁网红冰室的食物，其实是使用来自「中央工厂的急冻包翻热（预制菜）」，失去传统茶餐厅大厨「即叫即炒」的新鲜风味。而相比「茶餐厅」，楼主认为供应差不多的食物，以「冰室」为卖点，出品能够「卖更贵的价钱」。最后，不少「网红」冰室被批评为「踩坑」（即「中伏」），且务态度差，其招牌菠萝油、奶茶及常餐质素远不及老字号街坊小店，催促客人、「黑面」成为常态。

港网民反指：建议去观塘睇吓

帖文引来不少网民讨论，有人同意楼主的观点，留言表示：「那个华X那么多人排队，（味道）太一般了」、「排队的别去就对了！推荐的别去」。有内地网民更提到部分知名冰室的「暴躁服务」，戏称：「澳X及九X千万不要去，除非你想被骂」，但也有网民坦言想感受一下另类的本土文化，「好遗憾，上次去香港暂未见到恶劣服务，我想见吓，我觉得咁样系好本土」。

有部分香港网民则对楼主的意见有所保留，指出确实有不少本地人抗拒某些「游客专属」的连锁冰室，但这并不代表香港人不吃冰室，「老实见到咩食咩，附近如果无又唔多人排都会照食」。有网民一针见血地回应：「建议你去观塘红茶睇吓，工业区最有说服力，边个话香港唔食。」

此外，也有港人感叹，现时在街头看到的「新式冰室」，与他们童年时的旧式冰室已大相迳庭。传统冰室只会供应简单轻食，「细个去的冰室餐食好似澳牛咁，边有咁多花款俾你」。

来源：小红书

文：LW

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