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片皮鸭名店霸王山庄全线结业！ 开业23年尖沙咀最后分店失守 1原因黯然退场 网民不舍：好多嘢都好好味

饮食
更新时间：12:16 2026-07-08 HKT
发布时间：12:16 2026-07-08 HKT

陪伴港人逾二十个年头的知名京菜馆「霸王山庄」宣布即将落幕！这家坐落于尖沙咀漆咸道南的片皮鸭名店，自2003年扎根香港，近日遗憾地对外公布，因租约期满，将于今年7月31日正式划上句号。随着这间硕果仅存的尖沙咀总店结业，意味著这个拥有23年历史的餐饮品牌将全线告别香港市场。

开业23年霸王山庄结业 昔日人气连锁店成绝响

尖沙咀「霸王山庄」宣布即将结业。 （全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）
尖沙咀「霸王山庄」宣布即将结业。 （全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）
店舖门外贴出以中、英、日、韩四种语言撰写的结业告示。（全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）
店舖门外贴出以中、英、日、韩四种语言撰写的结业告示。（全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）

霸王山庄多年来主打北京、四川、上海及杭州等多地传统名菜，当中自创的「面霸王」及「点心霸王」系列更是其独有特色。品牌于辉煌时期曾有多间分店，足迹遍布湾仔、沙田、大角咀奥海城及慈云山等地。无奈近年餐饮业迎来寒冬，分店相继关闭，只剩下尖沙咀总店苦苦支撑。为了吸引食客，店家曾积极推出半价套餐等优惠自救，可惜最终仍难逃退场命运。

店内的招牌北京烤鸭一直深受食客追捧，其鸭皮脂香四溢而不觉油腻，配上清爽的青瓜丝、葱丝及甜酱，口感丰富。此外，皮薄且汤汁鲜甜的「霸王小笼包」、酒香醇厚的花雕醉鸡、份量十足的酸菜鱼，以及作为完美甜点的雪城高力豆沙，均是食客心目中性价比极高的必点佳肴。

挨过疫情难敌加租 四语告示无奈惜别

近日官方社交平台及店舖门外，同步发布了以中、英、日、韩四种语言撰写的「最后篇章」结业告示。帖文感性写道：「23年来，我们陪伴著大家度过无数聚会与时光。随着租约期满，霸王山庄将于7月31日划下句号。」店家感谢顾客多年的笑声与支持，并期待未来能以另一种形式再遇。

有熟客在社交平台透露，从资深店员口中得知真正的「致命伤」是业主加租。该食客引述员工指，老板多年来一直努力维持经营，即使经历社会运动及疫情导致生意大减，仍希望保住员工饭碗，原本亦打算续约。然而，业主最终选择将铺位租予愿意承担更高租金的另一租户，令霸王山庄无奈退场，不少年迈员工亦对未来生计感到担忧。

韩国客打卡热点 网民不舍：佢啲出品唔错

霸王山庄以片皮鸭闻名，出品获网民盛赞。（全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）
霸王山庄以片皮鸭闻名，出品获网民盛赞。（全港店舖执笠结业消息关注组＠FB图片）

霸王山庄凭借高水准的出品及温馨的用餐环境，多年来不仅累积了大批本地熟客，更曾是许多韩国旅客慕名而来的打卡爱店。结业消息一出，随即在网上引发热烈讨论。

不少网民大感惋惜，纷纷留言表达不舍：「食咗好多年，好多嘢都好好味，可惜做唔住」、「午餐好抵，小笼包又好食，水准保持得好好」。也有人慨叹时代变迁：「冇办法㗎啦！个时代真系唔同咗，佢啲出品我觉得唔错」，更有人猜测接手的新店会否是内地连锁餐饮品牌。距离正式结业尚余不足一个月，店家诚邀广大食客把握最后机会前往用膳，重温昔日的美好滋味。

 

图片及资料来源：Kings' Lodge 霸王山庄全港店舖执笠结业消息关注组

 

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