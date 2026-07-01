湾仔安乐里40年「潮兴鱼蛋粉」结业！驰名宵夜食堂 不敌租金压力关门：斩好多碗牛腩先够交租

近年香港营业至深夜的食店买少见少，夜市渐变冷清。湾仔安乐里40年老字号「潮兴鱼蛋粉」亦于昨日（30日）因租约期满而宣告光荣结业，由于该店素以深夜营业见称，惠及附近夜班一族，加上出品的鱼蛋、牛腩粉面大件夹抵食，消息令一众陪伴成长的街坊及食客感到惋惜与不舍。

宵夜胜地「潮兴鱼蛋粉」40年湾仔安乐里分店失守结业

近日，潮兴鱼蛋粉在社交平台Threads上宣布位于湾仔轩尼诗道364号的「潮兴鱼蛋粉」正式结业，店方发出帖文感谢客人的长期支持，并宣布于7月1日让大众「免费取入面架撑（生）」。据悉，该舖位经营近40年，一直标榜百分百纯鱼肉手唧鱼蛋及老火靓汤底，加上每日营业至翌日清晨6时，多年来是湾仔及铜锣湾一带知名的宵夜胜地及深夜食堂。《星岛头条》致电店方确认结业消息时，对方亦补充同区其他4间分店暂不受影响。

叹租金高昂、人手短缺 老板坦言重开困难

在结业消息传出后，店家亦有在网上与食客交流并道出结业的无奈。当有人提到现时区内夜晚变得冷清、多数店舖提早关门时，店家坦言主因是「租贵」，并无奈形容「要斩好多碗牛腩先够交租」。面对熟客留言希望老板不久将来可以重新开舖，店家则直言「应该都好难再重新开」。根据店家的描述，现时饮食业面临严峻的营商环境，总结其对前景的意见，主要困难在于「租金贵，人又难请」。

网民不舍昔日味道 感叹夜市光景不再

另有，不少网民缅怀过去，留言表示店内的食品是「回忆的味道」，更有食客忆述昔日上夜校或通宵工作后必去光顾，大赞其「好味爆汁牛丸」，纷纷表达对昔日繁华夜生活的不舍，以及对老字号敌不过时代巨轮的无奈结业的唏嘘。

资料来源：chiuhingwc@Threads

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