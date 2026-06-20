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连锁酒家推$168抵食孖宝！叹脆皮烧鹅皇＋镬气炒鱼腐（全线5分店供应）

饮食
更新时间：17:58 2026-06-20 HKT
发布时间：17:58 2026-06-20 HKT

福苑集团旗下多间中菜餐厅一直致力提供高质素的传统地道佳肴，多年来深受本地食客欢迎。近日推出震撼性晚市推广。只需超值价$168，即可一次过品尝两款极具代表性的招牌名菜，绝对是近期城中最具性价比的晚餐选择！

连锁酒家推$168超值港式孖宝 叹酥脆烧鹅皇

连锁酒家推$168超值港式孖宝 酥脆烧鹅皇＋镬气炒顺德鱼腐
连锁酒家推$168超值港式孖宝 酥脆烧鹅皇＋镬气炒顺德鱼腐

是次福苑集团推出的「超值晚市双重奏」绝对是诚意之作。第一款为大众呈献的主打菜式是「脆皮烧鹅皇（例）」。这道广东经典烧味极度讲究火候与腌料，餐厅厨师将烧鹅精心烤制至外皮香脆金黄，同时锁住肉汁，令肉质保持细嫩多汁。食客一口咬下，脂香四溢，是令人再三回味的极致港式滋味。能以如此亲民实惠的价格享用到海鲜酒家水准的烧鹅，实在是不容错过的著数优惠。

加配镬气炒顺德鱼腐

除了惹人垂涎的脆皮烧鹅之外，这个优惠套餐还为食客搭配了一客「虎皮椒炒顺德鱼腐（份）」。这道菜式充满地道传统风味，选用入口软滑、鲜甜无比的顺德鱼腐，配上微辣开胃的虎皮尖椒一同以猛火快炒，上碟时镬气十足。

超值晚市双重奏优惠详情

  • 供应时间： 晚上6:00起供应（每日售完即止）

  • 适用餐厅及分店地址：

    • 金都海鲜酒家 (柴湾店)：柴湾环翠商场地下G12号舖 ( 订座电话：2997 8866)

    • 金都海鲜酒家 (上水店)：上水新丰路98号1楼 ( 订座电话：2671 0222)

    • 龙阁 (红磡店)：红磡黄埔天地享膳坊(第4期)地下G4号舖 ( 订座电话：2633 8866)

    • 叙·龙阁 (将军澳店)：将军澳唐明街2号尚德村TKO Spot 1楼111号舖 (订座电话：2882 1939)

    • 经典厨房 (长沙湾店)：长沙湾元州街303号元州商场1楼F11及F12号舖 (订座电话：2516 9188)

资料来源：福苑集团 

延伸阅读：铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用

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