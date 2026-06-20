中环人龙店珍姐 早餐严禁「加单」 食客质疑：想同澳牛、九记齐名  店家亲揭经营苦衷

在餐饮业，食客于用餐期间要求增加餐点，属寻常不过情况。然而，一名食客近日于早餐时段前往中环人气食肆「珍姐海鲜火锅饭店」用膳时，因店家拒绝其「加单」要求而感到大惑不解。这一事件在社交平台上引起热烈讨论，甚至店家也亲上火线回应网民质疑，亲解背段苦衷。

中环人气食肆「珍姐」拒绝食客加单 食客不解：店内仍有空位为何拒绝？

日前，有网民在社交平台 Threads 上分享到中环名店「珍姐海鲜火锅饭店」享用早餐的经历，该店原以手切骟牯牛火锅驰名，近期进驻中环甲级商厦太子大厦，并推出茶记早餐，如二十元的忌廉汤火腿通粉等，配以十二元的冷热茶啡，令该店在向来消费高昂的中环区杀出重围，人气高企，经常大排长龙。

根据该名食客帖文描述，他当时正享用早餐，原打算加点一份多士，却遭到店方拒绝。事主对此感到无奈，并疑惑地表示：「点解有空枱嘅情况下唔俾加单呢」。事主进一步指出，若餐厅满座尚可理解，但当时店内「如果好多人等都明 但仲有好多空位 早餐时段又未完」，事主提及当时「有个男仔好好话试吓帮我问 但最后都系唔得」。根据事主的描述，即使店内有空位且时段未完结，餐厅依然严格执行拒绝额外点餐的规定。

网民批规矩过于僵化：想同澳牛、九记齐名？

事件曝光后，随即引发网民热烈讨论。不少网民批评店方做法欠缺弹性，直指「规矩系死，人系生」，并质疑餐厅是否想与其他以「性格」闻名的传统食肆，如澳牛、九记等齐名。更有网民讽刺道，现今科技发达，「2026年ai都出现」，连简单的「加单」程序也无法处理实在令人费解。

店方称为防「走数」： 对最多客人最大利益

面对网络上的质疑，店家其后亲自作出回应，解释拒绝「加单」是基于过往的不快经验。店方坦言：「因为试过有人加完单两张单找一张」，并直言「好多戆X既（嘅）规矩都系因为有超乎想像嘅仆X」。

店家进一步解释结帐时间管理上的困难「每次都清单唔用honor system大概就会慢15秒一个客」（「honor system」意指诚信制度，即餐厅信任顾客会自觉且诚实地拿著所有单据前往付款）。店方推算，若要花时覆核客人加点项目「早餐卖300个餐就会慢大概75分钟」，届时「个个排队等埋单收钱就会迟到」，影响赶路上班的食客。

针对有网民质疑其态度嚣张，店方重申，执行相关营运模式是为了实现一个「对最多客人最大利益」的运作与成本分配，借此帮助员工顺利工作，从而令客人能在中环最高级地段以低价享用饮品，强调有关做法并非网民口中所指的「串」。

资料来源：marisaaaalo@Threads

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