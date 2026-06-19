铜锣湾靓装连锁酒家早茶半价！点心纸点心均享5折优惠  星期一至日适用

位于铜锣湾心脏地带的「海港荟」，向来以其精致的粤菜和传统手工点心而备受食客推崇，是家庭聚会和朋友相约品茗的热门选择。最近，海港荟利舞台分店推出震撼的早茶优惠，由星期一至日，指定时段内所有点心均享半价折扣。

铜锣湾海港荟早茶５折！ 即叫即蒸点心通通半价

铜锣湾海港荟早茶５折！ 即叫即蒸点心通通半价

一个美好的早晨，由一顿丰盛的「一盅两件」开始。海港荟的点心团队坚持每日新鲜制作，即叫即蒸，确保每一口都是最佳风味。其中，晶莹剔透的「笋尖鲜虾饺」绝对是必试之选，薄得透光的外皮包裹著爽甜弹牙的原只大虾和清甜的笋尖，口感层次丰富。而「蟹籽烧卖皇」则用料十足，啖啖鲜香猪肉与冬菇的鲜味，让人回味无穷。趁著这次难得的半价优惠，不妨相约三五知己，一同前来享受一场物超所值的点心盛宴。

地理位置优越 交通便利成早茶首选

海港荟利舞台分店坐落于铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼，地理位置极为优越。从港铁铜锣湾站A出口步行仅需数分钟即可到达，交通非常便利。餐厅环境典雅舒适，部分座位更能俯瞰铜锣湾的繁华景致。无论是上班前的醒神早餐，还是周末与家人朋友的悠闲早茶时光，这里都是一个绝佳的选择。

海港荟．利舞台早茶优惠

优惠内容：点心纸上所有点心均享 5 折 (50% OFF)

优惠时段：星期一至日，上午 9:00 至上午 11:30

地址：香港铜锣湾波斯富街99号利舞台广场22楼 (港铁铜锣湾站A出口)

订座电话：2110 2068

茶芥收费：每位 $14

条款及细则

顾客必须于上午 11:30 前完成结账并离座，方可享此优惠。

本优惠不适用于2026年6月19日至21日。

优惠只适用于点心纸上的菜品。

此优惠不可与其他推广、优惠及折扣同时使用。

如有任何争议，海港荟保留最终决定权。

资料来源：海港饮食集团

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