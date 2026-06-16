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茶皇殿/茶皇渔港点心优惠！十大点心盛低至$61/位 叹手工烧卖/虾饺皇/花胶灌汤饺

饮食
更新时间：15:45 2026-06-16 HKT
发布时间：15:45 2026-06-16 HKT

港式饮茶文化一直深受大众欢迎，寻找高质素且性价比高的酒楼是不少食客的日常。其中「茶皇殿」及「茶皇渔港」以匠心制作的全手工即叫即蒸点心闻名，全线九间分店遍布港九新界，一直是亲朋好友聚餐及寻找香港点心推介的热门胜地。适逢 618 年中大促活动，这间人气酒楼精选了「十大点心盛」套餐推出破底价餐饮优惠，二人同行平均每位只需HK$61，绝对是品尝正宗港式午市及下午茶点心的最佳时机！

6 月 17日 15:00
【茶皇殿・茶皇渔港点心优惠】
>>按此预订<<

茶皇殿全手工十大点心盛 必食招牌虾饺/花胶灌汤饺

这次由茶皇殿及茶皇渔港呈献的「即叫即蒸点心盛」，精心挑选了十款极具代表性的传统与创新粤式点心。餐厅团队坚持每一件点心均由经验丰富的点心师傅以纯手工制作，并采用即叫即蒸的烹调方式，确保送到食客桌上时能保留食材的最高鲜味。

套餐内容相当丰富，包含了饮茶必食的「蟹籽烧卖皇」及「茶皇殿招牌虾饺皇」，其外皮晶莹剔透，内里的虾肉鲜甜弹牙，口感丰富。此外，极具特色的滋补「杏汁花胶灌汤饺」亦是亮点之一，汤汁浓郁鲜甜，花胶入口软糯，令人一试难忘。喜欢甜点的食客，则不能错过卖相吸睛的「竹炭黑金流沙包」及带有清香的「姜汁千层糕」。再加上经典的鲜竹牛肉球、蜜汁叉烧肠粉、香煎萝卜糕、金珠脆皮咸水角及脆皮七味豆腐，款式多样，完美满足不同食客的味蕾享受。无论是与家人共享午市，还是与闺蜜共度下午茶时光，都能在舒适的环境中尽情品尝。

【茶皇殿・茶皇渔港点心优惠】
>>按此预订<<

  • 超值优惠价钱

    • 限量激减优惠：二人同行 HK122，平均每位只需HK61

    • 第二位激抵优惠：二人同行 HK149，第二位只需HK61.8（平均每位 HK$74.5）

    • 平日特惠：二人同行 HK176，平均每位HK88

    • 注：套餐原价为 HK$338/2位。以上优惠于现场需另收茶芥及原价加一服务费；优惠不适用于6月19至21日及7月1日。不足2位亦按2位计算茶芥

  • 预订及用餐日期

    • 预订期：2026年6月17日 15:00 至 6月23日 23:59

    • 用餐日期：2026年6月18日 至 7月31日（星期一至五）

  • 适用时段

    • 午市：11:30起入座，14:00前结帐离座

    • 下午茶：14:00起入座，16:30前结帐离座

  • 适用分店地址

    • 【旺角】油尖旺店：奶路臣街33号依利大厦2楼 (泉章居旧址)

    • 【油塘】大本型店：大本型3楼301号舖 (梦幻乐园亲子酒楼)

    • 【何文田】何文田广场店：何文田佛光街80号何文田广场2楼203-205号舖

    • 【观塘】安达商场店：秀茂坪安达商场UG02舖

    • 【葵涌】葵涌商场店：上角街葵涌商场207号舖

    • 【启德】晴朗商场店：启晴邨晴朗商场1楼A区A102号舖

    • 【荃湾】石围角新城店：石围角路3号石围角新城1楼109号舖

    • 【土瓜湾】翔龙湾店：新码头街38号翔龙湾广场1楼130A号舖

    • 【屯门】茶皇渔港：湖翠路138号启丰园1楼87号舖

 

同场加映：土瓜湾街坊酒楼破底价！早点心拼盘茶$9.8 足料靓粥/蒸饭$12.8

 

 

 

 

 

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