茶皇殿/茶皇渔港点心优惠！十大点心盛低至$61/位 叹手工烧卖/虾饺皇/花胶灌汤饺

港式饮茶文化一直深受大众欢迎，寻找高质素且性价比高的酒楼是不少食客的日常。其中「茶皇殿」及「茶皇渔港」以匠心制作的全手工即叫即蒸点心闻名，全线九间分店遍布港九新界，一直是亲朋好友聚餐及寻找香港点心推介的热门胜地。适逢 618 年中大促活动，这间人气酒楼精选了「十大点心盛」套餐推出破底价餐饮优惠，二人同行平均每位只需HK$61，绝对是品尝正宗港式午市及下午茶点心的最佳时机！

6 月 17日 15:00

【茶皇殿・茶皇渔港点心优惠】

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茶皇殿全手工十大点心盛 必食招牌虾饺/花胶灌汤饺

这次由茶皇殿及茶皇渔港呈献的「即叫即蒸点心盛」，精心挑选了十款极具代表性的传统与创新粤式点心。餐厅团队坚持每一件点心均由经验丰富的点心师傅以纯手工制作，并采用即叫即蒸的烹调方式，确保送到食客桌上时能保留食材的最高鲜味。

套餐内容相当丰富，包含了饮茶必食的「蟹籽烧卖皇」及「茶皇殿招牌虾饺皇」，其外皮晶莹剔透，内里的虾肉鲜甜弹牙，口感丰富。此外，极具特色的滋补「杏汁花胶灌汤饺」亦是亮点之一，汤汁浓郁鲜甜，花胶入口软糯，令人一试难忘。喜欢甜点的食客，则不能错过卖相吸睛的「竹炭黑金流沙包」及带有清香的「姜汁千层糕」。再加上经典的鲜竹牛肉球、蜜汁叉烧肠粉、香煎萝卜糕、金珠脆皮咸水角及脆皮七味豆腐，款式多样，完美满足不同食客的味蕾享受。无论是与家人共享午市，还是与闺蜜共度下午茶时光，都能在舒适的环境中尽情品尝。