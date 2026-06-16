湾仔会展荟景自助餐1折快闪！618优惠 低至$99任食龙虾/威灵顿牛柳/刺身＋免费畅饮 6岁或以下小童免费

坐落于香港湾仔会议展览中心的「荟景 Congress Plus」，以其能饱览维多利亚港无敌海景的优越位置，一直深受众多美食爱好者及家庭客的欢迎。今期为迎接 618 优惠，更为大众带来极致超值惊喜！当中首推限量 1 折海景自助早午餐，每位低至 HK$99 即可尽享丰盛海鲜；另有全新推出的海鲜自助晚餐「买二送二」推广，让饕客以极高性价比品尝各式奢华美馔！

6月17日 12:00 开抢

【湾仔会展 荟景 Congress Plus 自助餐优惠】

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湾仔会展荟景优惠 海景早午餐叹威灵顿牛柳与龙虾

荟景的「海景自助早午餐」是周末及公众假期放松身心的最佳选择。食客不仅能品尝到鲜甜的冰镇海鲜如龙虾、海虾及青口，热食方面更是充满惊喜。必试重点包括外酥内嫩的烧威灵顿牛柳，以及极具创意的龙虾汉堡蛋牛角包。此外，还有惹味的自家制红烧乳猪和各式新鲜鱼生刺身（如三文鱼、油甘鱼及帆立贝）。餐厅更贴心设有「儿童天地」，配合多款泰式美馔与精致甜点，并提供汽水、果汁及咖啡免费畅饮，无论是大人还是小朋友都能满载而归。

全新海边烧烧晚餐 买二送二叹生蚝・龙虾・长脚蟹

从 7 月起，荟景将隆重推出全新「荟景海边烧烧」海鲜自助晚餐主题。这次晚市盛宴集结了多款高质即烤惹味之选，例如蒜香四溢的胡椒烧开边龙虾、肉质肥美的烧和牛腹扒，以及香草烧蒜焗羊排等，绝对令人食指大动。除了烧烤美食，海鲜迷更不能错过即开生蚝、长脚蟹及面包蟹等无限量供应的冰镇海鲜。此时把握买二送二优惠，四人同行平均每位只需 HK$417 起，绝对是亲朋好友聚餐的首选。



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餐厅地址 ：香港湾仔港湾道 1 号香港会议展览中心 4 楼 (晚市提供免费泊车)

优惠期 (预订期) ：2026年6月17日 12:00 至 6月23日 23:59

使用日期 ：2026年7月1日 至 7月31日

海景自助早午餐 (11:30 - 14:30) ： 【1折快闪】低至 HK99/位(原价HK548/位，现场需加收原价加一服务费) 【第2位半价】平均 HK$423.5/位 (已包加一)

海鲜自助晚餐 (18:30 - 21:30) ： 【买二送二】星期三至四平均 HK417/位；星期五至日平均HK439/位 (已包加一) 【第2位半价】平均 HK$644.5/位起 (已包加一)

折上折优惠码：预订时输入八达通专属优惠码【26OT75】满 HK600可减HK75；PayMe 用户输入【26PAY75】满 HK1,000可减HK75。

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