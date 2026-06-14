尖沙咀中菜馆「阴阳餐单」！？港客狠批$1400片皮鸭二人餐「大陆抖音买3折」 网民热议：walk-in都系水鱼价...

尖沙咀中菜馆被质疑「阴阳餐单」？不少食肆均会于不同平台推出优惠吸客，惟不同渠道的定价差异有时会引起消费者误会。近日，有本港网民在尖沙咀一间中菜馆经历了一场定价风波，事主指现场直接入座（Walk-in）惠顾的二人套餐索价近1,400港元，惟内地平台仅售约三折，令事主感到不满并在网上大吐苦水。

尖沙咀羲和雅苑片皮鸭二人餐 遭港客质疑「抖音」餐券平数倍

涉事餐厅为位于尖沙咀海港城的新派中菜馆「羲和雅苑」，该品牌源自国内，2017年进军香港。餐厅坐拥维港景致，并以驰名烤鸭及新派京川沪菜作主打。有网民近日在社交平台「Threads」上发文，指他发现该餐厅的餐牌有异，香港客人直接入座时只获提供一份正价餐单，当中一份片皮鸭二人餐的定价高达约1,400港元。

然而，若透过内地平台如「抖音」购买类似套餐，价钱仅为现场的三折左右，低至人民币261起即有交易。事主形容餐厅的餐饮为「普通到不得了既质素食物」，并对定价差异感到气愤。他认为「行街walk-in食个饭当然照睇佢menu，无预原来差咁远」，并指出若无内地电话及未能使用相关平台，便无法享受该等优惠，更在文中标注香港为「水鱼之都」。

网民反应两极：呢啲地方边有人会walk-in

事件在网上曝光后，引起大量网民留言讨论，反应两极。部分网民对事主的遭遇表示同情，直指餐厅提供「阴阳餐单」，批评做法如同「抢$」、「呢间嘢真系伏中伏」，甚至有声音认为餐厅「歧视香港人」，并扬言要「举报佢地，就系呢啲餐厅搞死香港饮食业」。

然而，亦有大批网民指出网购优惠属常见商业模式，认为「正常团购网购就一定平过walk-in」，直言「咩人walk -in 都系水鱼价啦，呢啲地方边有人会walk-in㗎？」。有网民反驳事主指控，表示无须身处内地，「香港人都可以买」。此外，不少网民指出本地平台亦有相关优惠，批评事主未有做好资料搜集，指责其「想将件事上升到大陆 vs 香港人推动仇恨」。

港人用1方法最平？ 餐厅官方咁回应......

就此事件，《星岛头条》曾联络涉事餐厅了解。餐厅客服主动解释，套餐于不同平台、不同时期会有不同价格，相关优惠在抖音、大众点评等平台均有发售，并强调相关网上餐券「香港人都买得到」。经翻查资料，香港人常用的网上平台 KKday 亦有售该餐厅的餐饮体验，部分任饮任食优惠比起内地平台更为划算。

对于消费者而言，外出用膳前善用不同平台格价及预订，或许能获得更佳的消费体验，避免成为事主口中的「水鱼」。



图片及资料来源：Threads、羲和雅苑、KKday