沙田五星级酒店自助餐激罕1折！$41起任食生蚝/长脚蟹/花胶/鸭肝/和牛 红/白酒/果汁任饮

沙田帝都酒店柏丽厅一直以优雅舒适的用餐环境及高质素的国际美食深受食客喜爱，是区内亲朋好友聚餐及庆祝节日的热门胜地。迎接618购物节，餐厅破天荒推出极具吸引力的震撼推广，为大众带来1折自助晚餐优惠！当中主打的「美国极黑牛铁板烧」平日自助晚餐，折后更低至HK$41一位，让大众以极高性价比品尝顶级美食，绝对是本月必抢之选。

6月12日 12:00 开抢

【沙田帝都酒店柏丽厅自助餐优惠】

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沙田帝都酒店柏丽厅自助餐 极黑牛铁板烧与丰富海鲜大放送

柏丽厅是次精心策划的「美国极黑牛铁板烧」平日自助晚餐，致力为肉食爱好者带来极致的味蕾享受。专业厨师团队会于铁板上即席烹调肉质鲜嫩、油花细致的美国极黑牛，保证热腾腾且香气四溢。除了顶级烤肉，自助餐桌上更源源不绝地供应多款优质海鲜，包括鲜甜多汁的长脚蟹及浓郁惹味的蒜蓉焗蚝。热爱日式风味的食客，亦可品尝以鲜甜汤底熬制的北海道白桦豚寿喜烧。用餐尾声，不妨品尝外层酥脆、内里流心的即焗心太软，为丰盛的一餐完美作结。

长脚蟹 龙虾与日本和牛极致盛宴

若追求更奢华的餐饮体验，另一款「长脚蟹・龙虾・日本和牛盛宴」平日自助晚餐定能满足高要求的饕客。这场海陆盛宴不仅提供入口即溶的和牛铁板烧及散发焦香的火炙和牛寿司，食客更可无限量畅食鲜甜生蚝与油脂丰盈的香煎鸭肝。中式热荤方面同样一丝不苟，精心炮制的红烧花胶鲍鱼鸭掌花菇一品锅用料极为矜贵，滋补养颜。甜品时段更无限量供应深受大众欢迎的Mövenpick雪糕，让食客尽情享受甜蜜时光。

618限定自助餐优惠详情

开抢日期及时间： 6月12日 中午12:00

「美国极黑牛铁板烧」平日自助晚餐优惠： 618限定1折优惠： 低至 HK$41/位 四人同行优惠： 第四位只需HK1，人均低至HK173.5/位 周末买一送一优惠： 低至HK$292/位

「长脚蟹・龙虾・日本和牛盛宴」平日自助晚餐优惠： 618限定1折优惠： 低至 HK$70/位 四人同行优惠： 第四位只需HK1，人均低至HK297.3/位 买一送一优惠： 低至HK$347/位

条款及细则： 所有优惠受相关条款及细则约束，名额有限，先到先得。上述标示价钱可能需另收加一服务费，具体供应情况与细则请向酒店官方查询。

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