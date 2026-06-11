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九龙湾千海水产即捞海鲜火锅放题！$308起4小时任食榴梿/烧海虾/蓝花蟹

饮食
更新时间：11:54 2026-06-11 HKT
发布时间：11:54 2026-06-11 HKT

大喜屋集团旗下的「千海水产」九龙湾淘大店自开业以来，凭借全港少见的即捞海鲜火锅放题深受食客欢迎，日日爆满。近日，餐厅更推出重磅升级优惠，加入任食榴梿及烧海虾，星期一至五午市只需$308起，即可享受长达4小时的美食盛宴，绝对是性价比极高的回本之选。

九龙湾千海水产大升级 $308起任食榴梿/烧海虾/即捞海鲜

8.7米长海鲜池 无限量供应新鲜榴梿

千海水产九龙湾店占地超过一万呎，环境宽敞舒适。店内最吸睛的莫过于约8.7米长的巨型海鲜池，每日轮流供应蓝花蟹、红蟹、白蚬等十多款生猛海鲜。食客可亲自挑选心水海鲜，交由专员清理后即捞即煮。此外，自助区提供多款冷盘、热荤、Häagen-Dazs雪糕及蒸笼点心，食材丰富度媲美甚至超越不少同类型火锅店。

这次优惠升级的最强卖点之一，绝对是全新加入的「任食榴梿」环节。千海水产九龙湾店无限量供应果肉饱满、香气浓郁的榴梿，每一口都能品尝到绵密软滑的质感与极致的甘甜。食客在品尝过鲜味十足的即捞海鲜与惹味烧海虾后，再以齿颊留香的榴梿作为饭后果，大大提升了整个放题的性价比。

$308起任食4小时

在收费与优惠方面，千海水产星期一至五午市时段只需$308起，即可畅享丰富的即捞海鲜及各式美食。餐厅下午时段更不设落场休息，带来超长用餐时间体验，食客若由中午12时入座，最长可食至下午4时，提供长达4小时的任饮任食体验。

千海水产海鲜火锅放题（九龙湾店）

  • 地址：牛头角道77号淘大商场三期2楼
  • 交通：港铁九龙湾站A出口
  • 营业时间：星期一至日 12pm - 11pm
  • 电话：3622 2112 / 3622 2118

资料来源：

同场加映：旺角极尚大喜屋放题大升级！$278起3小时任食即开榴梿+松叶蟹 长者再有88折优惠

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