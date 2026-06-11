沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业！中菜厅/宴会服务同步大地震 网民：又少一间好食嘅

沙田帝逸酒店Alva House自助餐结业｜近年香港餐饮业面临不少挑战，不少知名食肆相继调整业务甚至结业。位于沙田的「ALVA HOTEL BY ROYAL 帝逸酒店」今日（11日）宣布，将于2026年6月30日结束旗下多项人气餐饮及宴会服务，当中包括人气自助餐「Alva House」。消失一出，令不少曾光顾的食客对此感到相当惋惜。

沙田帝逸酒店结束餐饮服务 Alva House/逸轩结业

沙田帝逸酒店于其官方专页发出公告，交代相关餐饮设施的结业安排。公告表示：「衷心感谢各位多年来对Alva House、逸轩及酒店宴会服务的支持。因应企业策略及商业决定，Alva House、逸轩及酒店宴会服务将于2026年6月30日晚市后结束营业。」酒店方亦在文末向顾客道别：「感谢各位一直以来对餐饮部的厚爱，有缘再聚。」

开业6年人气自助餐成绝响 网民：佢系高质㗎

据了解，「Alva House」自助餐自2019年底开始营业，短短数年间已获得不少好评，于区内人气高企。因此，突然结业的消息在社交媒体上引起了大量讨论。不少食客大感不舍，纷纷留言指「又少一间好食嘅自助餐」、「呢间好食㖞」及「食过一次都好正」。

有当区居民感叹：「身为沙田友，听到呢个消息真系有啲伤感。老实讲，Alva 喺区内算系数一数二高质，尤其系佢个 Buffet。」同时，也有网民理解业界的处境，无奈表示：「好可惜，其实佢buffet系高质架，但依家生意真系好难做」。

仅剩日本餐厅运作 客服：Room Service 7月起暂停

除了对餐厅结业感到可惜，亦有大批网民担心酒店整体的营运状况，纷纷提出「酒店房间仍然营业吗」、「即酒店没有餐饮服务？」、「咩事」及「酒店还营运吗?」等疑问。

就此情况，《星岛头条》向酒店前台服务员查询并获进一步解说，自7月1日起，酒店将会仅余位于28楼的「火莲花日本餐厅」继续营业，其余餐饮服务会全面暂停。在住宿方面，客房预订服务虽然不受影响，但客房餐饮服务亦会暂停供应；如客人订房时有包含早餐，酒店届时将会另作安排。

同集团帝京酒店 3年前结束自助餐

酒店放弃旗下自助餐服务，并非先例。翻查资料，沙田帝逸酒店属于帝港酒店集团旗下，而同集团位于旺角的帝京酒店，亦曾于2023年结束了人气极高的自助餐「花月庭」，其后将店址改租给放题店「殿·大喜屋」。