人龙宵夜火锅疯狂点餐！狂叫24个布甸24碟蚬 临走奸招掩饰逃走 旁观网民怒轰：一啲衣食都无！

港人吃放题出现浪费食物的问题屡见不鲜，有网民近日就在吃一家人气火锅宵夜放题，目击一家四口在享用「宵夜火锅」时疯狂点餐并浪费食物，事主对此直呼「一啲衣食都无」，其不负责任的行为随即引起网民关注，纷纷狠骂涉事食客大嘥鬼。

火锅放题见证一家四口大嘥鬼 狂点24份海蚬、布甸

近日，一连锁酒家推出之宵夜火锅放题，获全城追捧，多间分店大排长龙。有网民就在社交平台上分享近日享用该酒家的宵夜火锅时，未料却遇上一家四口对店员百般刁难，不仅态度极其恶劣，更在随后的用餐过程中疯狂点餐，造成严重浪费，令旁人侧目。

事主在晚上8时20分入座时，便看见该家庭对店员不停投诉，指「未开code」及「冇热水」，「对啲店员个态度已经劲X差」。事主指出，酒楼宵夜时段是晚上8:30才开始「早啲放你入去系等你哋唔使企喺度等，唔等于可以开始俾你食」。

好言相劝 反被驳：我哋一定食得哂

其后，该家庭在点完海鲜后，便不断质问店员如何点甜品，甚至强迫店员手动为其落单点选「24个芒果布甸」。尽管店员好言相劝，表示可以分批送上，男食客却大发脾气，喝斥店员指「我哋一定食得晒！」。随后，据事主观察，他们又点了多达24碟海蚬、多盘肉类以及点心与蒸包。

邻座的事主实在看不过去，遂出言相劝「食得晒先好嗌」，却遭该家庭的母亲反驳指「我哋一定食得哂」。事主表示听罢只能「放长双眼睇」，并指结果终惹人发笑。

埋单前剩食尽扫锅中逃离现场

直至晚上10时30分，即用餐时段尾声，他发现该桌食客「2大盘肉仲系度」。直至最后15分钟，这家人并未吃完，反而将剩菜「dum哂落个煲到就算」，浪费了大量食物。事主形容他们「一啲衣食都无」，最终更「4个突然一齐起身劲快走左去，酒楼啲姐姐都追唔切」。

网民群批：会有报应

此事件在社交平台曝光后，随即引发极大回响。网民纷纷对该家庭浪费食物及对店员无礼的行为表示愤怒。

不少网民对酒楼员工深表同情，直言「真系辛苦啲staff，对佢哋态度仲咁好」，并痛斥涉事食客的行为「会有报应架」。有任职餐饮业长达7年的网民更无奈透露，这类自私行径并非个别例子，感叹「其实好多香港人都是咁样的」。

针对大肆浪费的现象，大量留言强烈「支持浪费食物罚款」，认为既然是任食，食客便「唔使搏命嗌」，理应「食晒再嗌都唔迟」。为此，有人积极建议餐厅应实施更严厉的防浪费规管，例如「全部食唔晒逐gram收钱然后打包拎走」。

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