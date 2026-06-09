荃湾煌宴酒家结业！网民惋惜长者痛失「抵食酒楼」：唔通又要去食薯条？

近年香港不少传统食肆面临经营挑战而结业。近日，位于荃湾众安街大鸿辉（荃湾）中心的煌宴酒家，亦因租约期满宣布结业，令不少习惯在此饮茶的长者顿失聚脚点。有网民更感慨，以后或许只能去连锁快餐店：「唔通又要去食鸡翼红豆冰或炸薯条？」

荃湾大鸿辉「煌宴酒家」 6月起租约期满结业

位于荃湾众安街大鸿辉（荃湾）中心的煌宴酒家，因租约期满宣布结业。 (网上图片)

「煌宴酒家」价钱亲民，是不少长者的聚脚地。 (网上图片)



「煌宴酒家」是以粤菜海鲜及点心为主的平民酒家，价钱一向相当亲民，例如早市小点收费为16.8元、中点20.8元；而下午茶时段的精选点心如「煌宴虾饺皇（两件）」及「一口糯米卷（三件）」更只需10.8元。经济实惠的价钱及舒适环境，令该酒楼深受附近街坊欢迎，不少长者会在该店「打趸」。然而该店早前于门外张贴「停业通告」，指因「租约期满」，已于「2026年6月1日起」正式「暂停营业」，并呼吁食客到集团旗下另外5间位于荃湾丽城、葵兴、沙田及将军澳的分店光顾。

点心价格亲民抵食 网民慨叹：又少咗间

有网民得知结业消息后，在网上发文慨叹：「荃湾长者又少咗间几抵食酒楼！」，并无奈反问：「唔通又要去大XX食鸡翼红豆冰或麦记炸薯条？」。事主对长者未来用膳选择的忧虑，迅即引发了不同的反应与讨论。部份网民认为区内餐饮竞争激烈，影响不大，表示「大鸿辉咁多食肆，执一间半间有咩所谓？」；亦有网民从楼宇安全角度考量，直指该商厦人流密集，「唔啱长者去，一旦火警走唔切，𠮶度一直都系走火警黑店」。

另一方面，有热心街坊积极提供其他餐饮建议，提到「见好多长者去潮日馆饮茶」，并指出「荃湾好似有两三间新既开咗！」，为区内长者寻找新的替代方案。