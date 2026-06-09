尖沙咀五星级酒店自助餐优惠！低至$106叹波士顿龙虾/蟹脚/刺身 任食招牌即切片皮鸭

美丽华集团旗下的酒店餐厅一直以高品质及多元化美食，深受香港本地食客欢迎。适逢Mira eShop迎来六周年庆典，位于尖沙咀The Mira Hong Kong的人气餐厅Yamm推出震撼优惠，只需$106即可享用极致丰盛的自助午餐，更有多重买一送一等超值礼遇，绝对是美食爱好者不容错过的狂欢盛宴！

尖沙咀The Mira限时优惠 $106抢购Yamm自助餐

作为尖沙咀美食地标之一，Yamm一直以供应源源不绝的冰镇海鲜及招牌即切北京烤鸭而闻名。这次配合Mira eShop六周年庆，Yamm特别呈献「环球滋味巡礼自助午餐」，带来四款令人食指大动的全新主题：从经典惹味的泰越风味、暖心浓郁的星马佳肴，到以清新海产为主调的地中海美馔，以及充满异国风情的丝绸之路特色菜式。食客只需于指定时间以$106的破格快闪价，即可尽情穿梭于各国美食之中，让每一次的午餐时光都充满惊喜与新鲜感，是一众上班族与闺密聚会的绝佳选择。

买一送一 优惠价尽享龙虾海鲜晚宴

除了震撼的快闪价，Yamm亦同步推出「买一送一」自助午餐优惠，折实后平均每位只需$292.8，最适合与亲朋好友结伴同游，共享丰富大餐。若偏好晚餐时段，更不能错过低至58折的「海洋鲜贝自助晩宴」。晚宴精心准备了多款顶级海鲜佳肴，包括香气四溢的荷兰汁烧扇贝、惹味浓郁的蟹肉海鲜蘑菇葡式焗海螺，以及鲜甜无比的砂锅清酒煮蚬。当然，深受大众喜爱的波士顿龙虾及人气片皮鸭亦会源源不绝为食客送上，绝对能完美释放海洋风味，满足海鲜狂热份子的味蕾。

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