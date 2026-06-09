太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画

近年本港餐饮业面临重重挑战，结业与顶让风波频传。太子知名老字号茶餐厅「金华冰厅」近日被网民发现卷入一场招顶风波，一则招顶广告在网路广传，声称以33万元顶手费即可接手该店，不少食客对消息感到突然。 《星岛头条》今（9日）向餐厅了解，店方就对招顶传闻一一否认。

菠萝油名店「金华冰厅」惊传卖盘顶让 收33万顶手费送东主培训

近日，社交平台「香港饮食舖-出租」流传的一则顶手广告。该广告以「旺角人流畅旺特色餐厅」为题，列明顶手费为33万、租金为12.9、利润为8万，并标签了「#生意转让」、「#创业」及「#顶让」。虽然广告未有直接指名道姓，但根据其旺角及太子交界地段、近五十年历史，又附上一张金华冰厅场内照片，网民随即认出该舖正是以招牌菠萝油、酥皮蛋挞及香滑奶茶闻名、在太子区无人不识的「金华冰厅」。

结业传闻引网民热议：印象中好旺

网民热烈讨论这宗传闻的真伪，有人对老店可能结业感到不舍，疑惑「会唔会搬咋？」，亦有人指出该店「印象中好旺」，理应不愁生意；也有网民悲观看待市道，直言现时「2万租 两万都难 条街无人」；同时，亦有理性的网民质疑这是新型「诈骗」手法，指出近期有许多类似的冒名顶让帖文，呼吁大众小心求证。

店方：绝对冇啲咁嘅事

「金华冰厅」在完全不知情的情况下，被他人发布了此招顶广告，引发外界高度关注。《星岛头条》记者致电「金华冰厅」了解，店方在接获查询时感到愤怒，斩钉截铁地否认招顶手、结业离场之传闻，又对该招租广告回应：「绝对冇啲咁嘅事」。

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