Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

太子菠萝油名店金华冰厅 惊传结业招顶租！顶手费狂收33万 店方劳气解画

饮食
更新时间：10:55 2026-06-09 HKT
发布时间：10:55 2026-06-09 HKT

近年本港餐饮业面临重重挑战，结业与顶让风波频传。太子知名老字号茶餐厅「金华冰厅」近日被网民发现卷入一场招顶风波，一则招顶广告在网路广传，声称以33万元顶手费即可接手该店，不少食客对消息感到突然。 《星岛头条》今（9日）向餐厅了解，店方就对招顶传闻一一否认。

菠萝油名店「金华冰厅」惊传卖盘顶让 收33万顶手费送东主培训

近日，社交平台「香港饮食舖-出租」流传的一则顶手广告。该广告以「旺角人流畅旺特色餐厅」为题，列明顶手费为33万、租金为12.9、利润为8万，并标签了「#生意转让」、「#创业」及「#顶让」。虽然广告未有直接指名道姓，但根据其旺角及太子交界地段、近五十年历史，又附上一张金华冰厅场内照片，网民随即认出该舖正是以招牌菠萝油、酥皮蛋挞及香滑奶茶闻名、在太子区无人不识的「金华冰厅」。

结业传闻引网民热议：印象中好旺

网民热烈讨论这宗传闻的真伪，有人对老店可能结业感到不舍，疑惑「会唔会搬咋？」，亦有人指出该店「印象中好旺」，理应不愁生意；也有网民悲观看待市道，直言现时「2万租 两万都难 条街无人」；同时，亦有理性的网民质疑这是新型「诈骗」手法，指出近期有许多类似的冒名顶让帖文，呼吁大众小心求证。

店方：绝对冇啲咁嘅事

「金华冰厅」在完全不知情的情况下，被他人发布了此招顶广告，引发外界高度关注。《星岛头条》记者致电「金华冰厅」了解，店方在接获查询时感到愤怒，斩钉截铁地否认招顶手、结业离场之传闻，又对该招租广告回应：「绝对冇啲咁嘅事」。

延伸阅读：本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因

最Hit
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
夫妇提早退休 卖楼搬上邮轮 230呎客舱住一世「生活费平过养楼 」
海外置业
18小时前
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
吴文忻今早睡梦中安详离世终年51岁 结束勇敢抗癌路 前夫陈剑陵承诺照顾两幼女
影视圈
1小时前
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
李家鼎提已故前妻施明落泪：我永远爱佢 怒斥长子李泳汉「畜生」 罕爆离婚真相与借钱有关
影视圈
13小时前
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
寻到宝｜英男田间挖出1,700年古罗马黄金戒指 一举还清房贷改写人生
即时国际
22小时前
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
本湾水产荃湾店结业！开业约6年主打海鲜「即买即煮」 全港仅余2分店 网民分析结业原因
饮食
20小时前
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
张家辉红馆后台爆笑片流出 狂摸张学友：实实净净 获陈奕迅评为实力派歌手 刘德华爆「秘密」
影视圈
12小时前
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
篮球教练翁金骅涉普通袭击被捕 获准保释候查 7月再向警方报到
突发
4小时前
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
吴家忻秘恋公关Jerry 《东周刊》独家直击痴缠回家 靠男友人脉埋GD身 大烟瘾一面曝光
即时娱乐
3小时前
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
日本服务神话破灭？港人大阪食火锅遭驱赶「抢钱」 网民爆餐厅疑设「阴阳餐牌」：见讲广东话即换｜Juicy叮
时事热话
22小时前
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
内地鸡蛋狂加价︱比去年升四成一斤市卖¥5.23 民众慨叹：贵过鸡肉
即时中国
4小时前