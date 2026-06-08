铜锣湾宵夜好去处！美心旗下高级潮州菜优惠 经典打冷小菜$59起配$8.9大啤
更新时间：17:13 2026-06-08 HKT
发布时间：17:13 2026-06-08 HKT
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作为美心中菜旗下的代表，潮江春以正宗潮菜驰名，凭借地道风味与优质食材，历年来深受广大饕客喜爱。今次铜锣湾分店特别呈献深夜惊喜，精选多款招牌小菜仅由港币$59起，更可用超值价港币$8.9加配大樽装蓝妹啤酒，吸引无数夜猫子前来朝圣，享受极致的深宵滋味。
美心中菜旗下「潮江春」宵夜优惠！ 潮州蚝仔饼/椒盐鲜鱿/干炒吊龙河$59起
不论是与知己好友痛快畅饮，还是工作后寻找温馨的慰藉，铜锣湾潮江春新推出的晚市优惠时段无疑是深宵聚餐的最佳选择。店内精心准备了多达33款大厨级的潮式打冷和卤水小菜，每道菜式均由经验丰富的厨师团队即席炮制，镬气十足，香气四溢。
在众多推荐菜式中，外皮金黄香脆的潮州蚝仔饼绝对是必吃首选。饱满多汁的蚝仔外酥内嫩，咬下去鲜甜爆汁，搭配传统鱼露更显海鲜鲜味。若想在深夜暖胃，特制的砂锅陈皮老菜脯鲩鱼粥是不二之选。这道粥品选用老菜脯与清香陈皮慢火熬煮，配合鲜嫩无泥味的鲩鱼片，粥底绵滑且极具层次，既暖胃又醒神。
此外，喜爱强烈镬气的朋友不能错过干炒吊龙河。大厨以极高温的猛火快炒，牛肉肉质鲜嫩，河粉均匀上色并锁住酱香，每一口都令人回味无穷。而下酒必备的椒盐鲜鱿，其鲜嫩鱿鱼裹上轻薄炸粉，炸至金黄金脆后拌入椒盐与蒜酥，外层香辣惹味，内里弹牙多汁。此时再以惊喜价港币 $8.9 加配一瓶冰凉的蓝妹啤酒大樽装，麦香与香口小菜完美交融，堪称铜锣湾限定的至高享受。
铜锣湾潮江春夜市优惠详情
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推广分店：潮江春（铜锣湾店）
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推广日期：即日起至另行通知
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优惠时段：星期一至日晚上 8:30pm 至 11:30pm（只限堂食散座）
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优惠内容：多达 33 款大厨级潮式打冷、卤水小菜享有狂欢价港币 $59 起；惠顾即可以惊喜价港币 $8.9 加配蓝妹啤酒大樽装一瓶。
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条款及细则：
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需另收茶位费、前菜费及加一服务费。
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优惠不可与其他优惠同时使用。
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所有图片只供参考。
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如有任何更改，恕不另行通知。
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