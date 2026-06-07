Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公园万豪酒店自助餐限时优惠｜首位1折！低至$261.5任食长脚蟹/烤龙虾/中式点心/免费入儿童乐园

饮食
更新时间：13:30 2026-06-07 HKT
发布时间：13:30 2026-06-07 HKT

座落于香港海洋公园万豪酒店内的海湾餐厅，向来以其雅致舒适的环境及丰盛的国际美食自助餐闻名，是不少家庭客和美食爱好者的聚餐首选。最近，推出震撼的618年中大促，其中最吸引的莫过于首位食客享1折的超值优惠，折后双人自助午餐人均仅需$261.5，便能尽情品尝雪场蟹脚、即开生蚝等冰镇海鲜，性价比极高。

除了环球海鲜美食，海湾餐厅的自助晚餐更迎来了全新的「热带风味」主题，带领食客的味蕾畅游东南亚。厨师团队精心搜罗越南、马来西亚、泰国、新加坡、印尼及印度的地道食材与香料，炮制出一系列正宗的特色佳肴。前菜方面，清新开胃的越南米纸大虾卷、果香四溢的酸甜柚子青口沙律，以及肉质软嫩的马来式烧牛肉配罗望子酱，均令人胃口大开。

主菜环节更是精彩纷呈，镬气十足的森巴酱金不换炒蟹，蟹肉鲜甜且充满罗勒香气；肉质肥美的星州胡椒炒大虾，完美呈现了新加坡的代表性风味。此外，越南海鲜及鸡咖喱、印尼炒饭等经典菜式亦不容错过。场内更设有即煮越南火车头牛肉汤，汤底浓郁，牛肉嫩滑。甜品部分同样充满惊喜，泰式奶茶慕丝蛋糕、斑兰芒果忌廉蛋糕及马来西亚拉茶奶冻等，为这场盛宴画上完美句号。当然，餐厅的招牌烧美国顶级斧头牛扒和北京片皮鸭也会继续供应，满足一众饕客。

冰镇海鲜无限量供应＋免费儿童乐园让小孩尽情玩乐

自助午餐的阵容同样绝不逊色，海鲜控可在此尽情享用堆积如山的雪场蟹脚、面包蟹、加拿大青口及翡翠螺等时令海鲜。热盘方面，外脆内嫩的烧美国牛板腱扒、香气扑鼻的泰式南乳烧鸡，以及传统烧味档都深受欢迎。点心蒸笼里的雪燕灌汤饺和虾饺烧卖，热气腾腾，是港人的最爱。最特别的是，场内还有即点即制的港式鸡蛋仔和葡挞，充满地道情怀。值得一提的是，无论午市或晚市，同行的小童均可免费进入儿童游乐天地，让大人安心享受美食，小孩尽情玩乐。

海洋公园万豪酒店自助餐优惠详情（>>按此预订<<)

  • 餐厅名称：香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅
  • 开抢日期：2024年6月8日中午12时起
  • 优惠方案：
    • 自助午餐
      • 【618限定｜第一位1折】：两位起订，适用于平日，HK$523/2位 (人均HK$261.5)。
      • 【买一送一】：HK$598/2位 (人均HK$299)。
      • 【买二送一】：HK$1,146/3位 (人均HK$382)。
    • 自助晚餐
      • 【618限定｜第一位1折】：两位起订，适用于平日，HK$817/2位 (人均HK$408.5)。
      • 【买一送一】：星期一至五 HK$934/2位 (人均HK$467)；星期六、日及公众假期 HK$982/2位 (人均HK$491)。
      • 【买二送一】：星期一至五 HK$1,791/3位 (人均HK$597)；星期六、日及公众假期 HK$1,881/3位 (人均HK$627)。
  • 条款及细则：
    • 以上价格已包含加一服务费。
    • 「第一位1折」优惠必须以「成人＋第二位-75折」为组合订购。
    • 优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网页。
    • 儿童可免费进入儿童游乐天地。

延伸阅读：长者优惠2026｜100+购物、餐饮、玩乐折扣！快餐店减$8/超市9折/海洋公园免费入场

 

最Hit
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
前TVB花旦简佩筠罕露面 消失幕前29年从商血本无归 流产近乎不育 曾被封「最美陆无双」
影视圈
4小时前
胜和前「坐馆」被掴内情曝光 狱中欠同门「纹身忠」过百万赌债
突发
21小时前
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
美20岁大学生游日失踪逾一周 遗体京都郊外寻获 父：悲痛难以言表
即时国际
6小时前
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
牙科蓝膜︱¥2酒店「隔脏神器」网民热捧 医生教路最佳效果贴士
奇闻趣事
6小时前
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
极致网购 将军澳湿透快递跌出「两条嘢」 网民看清真身极错愕：连「XX」都要买落嚟！？｜Juicy叮
时事热话
3小时前
00:08
暴雨下多区惊现水舞间 荃湾及会展站行人天桥天花灯罅喷水 网民忧触电
突发
7小时前
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
宝珮如被掌掴伤痕照曝光 半边脸布满深紫瘀伤 微丝血管爆裂触目惊心 打人者系金像女星
影视圈
3小时前
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
英国不足5%住户安装冷气机 背后涉国家建筑法规 发展商：高效能结构优先
海外置业
7小时前
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
TVB终结40年「三线剧」神话！黄金时段大变阵 6月15日起9点半播旅游节目《走过历史大地》
影视圈
19小时前
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？
影视圈
16小时前