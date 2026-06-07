海洋公园万豪酒店自助餐限时优惠｜首位1折！低至$261.5任食长脚蟹/烤龙虾/中式点心/免费入儿童乐园

座落于香港海洋公园万豪酒店内的海湾餐厅，向来以其雅致舒适的环境及丰盛的国际美食自助餐闻名，是不少家庭客和美食爱好者的聚餐首选。最近，推出震撼的618年中大促，其中最吸引的莫过于首位食客享1折的超值优惠，折后双人自助午餐人均仅需$261.5，便能尽情品尝雪场蟹脚、即开生蚝等冰镇海鲜，性价比极高。

除了环球海鲜美食，海湾餐厅的自助晚餐更迎来了全新的「热带风味」主题，带领食客的味蕾畅游东南亚。厨师团队精心搜罗越南、马来西亚、泰国、新加坡、印尼及印度的地道食材与香料，炮制出一系列正宗的特色佳肴。前菜方面，清新开胃的越南米纸大虾卷、果香四溢的酸甜柚子青口沙律，以及肉质软嫩的马来式烧牛肉配罗望子酱，均令人胃口大开。

主菜环节更是精彩纷呈，镬气十足的森巴酱金不换炒蟹，蟹肉鲜甜且充满罗勒香气；肉质肥美的星州胡椒炒大虾，完美呈现了新加坡的代表性风味。此外，越南海鲜及鸡咖喱、印尼炒饭等经典菜式亦不容错过。场内更设有即煮越南火车头牛肉汤，汤底浓郁，牛肉嫩滑。甜品部分同样充满惊喜，泰式奶茶慕丝蛋糕、斑兰芒果忌廉蛋糕及马来西亚拉茶奶冻等，为这场盛宴画上完美句号。当然，餐厅的招牌烧美国顶级斧头牛扒和北京片皮鸭也会继续供应，满足一众饕客。

冰镇海鲜无限量供应＋免费儿童乐园让小孩尽情玩乐

自助午餐的阵容同样绝不逊色，海鲜控可在此尽情享用堆积如山的雪场蟹脚、面包蟹、加拿大青口及翡翠螺等时令海鲜。热盘方面，外脆内嫩的烧美国牛板腱扒、香气扑鼻的泰式南乳烧鸡，以及传统烧味档都深受欢迎。点心蒸笼里的雪燕灌汤饺和虾饺烧卖，热气腾腾，是港人的最爱。最特别的是，场内还有即点即制的港式鸡蛋仔和葡挞，充满地道情怀。值得一提的是，无论午市或晚市，同行的小童均可免费进入儿童游乐天地，让大人安心享受美食，小孩尽情玩乐。

餐厅名称：香港海洋公园万豪酒店海湾餐厅

开抢日期：2024年6月8日中午12时起

优惠方案： 自助午餐 【618限定｜第一位1折】：两位起订，适用于平日，HK$523/2位 (人均HK$261.5)。 【买一送一】：HK$598/2位 (人均HK$299)。 【买二送一】：HK$1,146/3位 (人均HK$382)。 自助晚餐 【618限定｜第一位1折】：两位起订，适用于平日，HK$817/2位 (人均HK$408.5)。 【买一送一】：星期一至五 HK$934/2位 (人均HK$467)；星期六、日及公众假期 HK$982/2位 (人均HK$491)。 【买二送一】：星期一至五 HK$1,791/3位 (人均HK$597)；星期六、日及公众假期 HK$1,881/3位 (人均HK$627)。

条款及细则： 以上价格已包含加一服务费。 「第一位1折」优惠必须以「成人＋第二位-75折」为组合订购。 优惠受条款及细则约束，详情请参阅预订网页。 儿童可免费进入儿童游乐天地。



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