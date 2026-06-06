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10款苹果点样拣？1款无添加蜡 1款超香甜 1类体质年轻人最啱食｜食材知识

饮食
更新时间：11:00 2026-06-06 HKT
发布时间：11:00 2026-06-06 HKT

苹果是最常食用的水果，香甜爽脆又营养丰富，除可生吃，还可炮制各式苹果美食。今日精选10款来自不同产地的苹果，由水果专家讲解其特点和味道，并有中医分享食用功效与宜忌，爱吃苹果的话值得参考。

青衣市场三有鲜果的负责人碧姐建议，拣苹果要「够坠手」且表面平滑无损。
青衣市场三有鲜果的负责人碧姐建议，拣苹果要「够坠手」且表面平滑无损。

10款热卖苹果 产地不同 香味各异
宇宙脆苹果/波板糖苹果/加拿苹果/星光苹果/缔莎苹果/珍宝红苹果/王林苹果/火箭苹果/艾菲苹果/富士苹果

苹果是最常见的水果之一，在坊间轻易找到不同品种。青衣市场三有鲜果的负责人碧姐表示，本地供应的苹果主要来自内地、日本、美国、新西兰及部分欧洲国家，价钱视乎产地和品种各异，不同种类的苹果，味道及口感亦各具特色，主要分别是香气、果汁与质感的差异。
 

1. 宇宙脆苹果 保鲜期长

宇宙脆苹果
宇宙脆苹果
  • 特点：由美国著名大学用多年时间培育而成，标榜如适当冷藏储存，保鲜期可达10个月。
  • 产地：美国
  • 当造：11月至6月
  • 味道：酸甜爽脆，多汁可口。
  • 食法：榨汁。
  • 价钱：$19.9/3个/A
     

2. 波板糖苹果 糖分极高

波板糖苹果
波板糖苹果
  • 特点：是意大利近年备受追捧的品种，卖点是几乎没有酸味，糖分极高。
  • 产地：意大利
  • 当造：3月至6月
  • 味道：甜美并带有热带水果的香气。
  • 食法：蜜饯。
  • 价钱：$20/600克/A

3. 加拿苹果 天然有机

加拿苹果
加拿苹果
  • 特点：以天然有机方法栽种，是法国产量最多的品种。
  • 产地：法国
  • 当造：5月至8月
  • 味道：皮薄脆口，多汁清甜。
  • 食法：沙律。
  • 价钱：$35/8个/A

4. 星光苹果 无添加蜡

星光苹果
星光苹果
  • 特点：以无添加蜡、用水洗净即可连皮进食，体形比一般苹果小巧。
  • 产地：新西兰
  • 当造：5月至12月
  • 味道：果味浓郁芬芳，爽脆不硬实。
  • 食法：果蓉。
  • 价钱：$16/3个/A

5. 缔莎苹果 皮薄不涩

缔莎苹果
缔莎苹果
  • 特点：利用纯天然种植方法培育而成，过程不会加化学农药，果皮呈金黄色。
  • 产地：荷兰
  • 当造：5月至11月
  • 味道：外皮细致薄身，果肉清爽，香甜不酸涩。
  • 食法：苹果批。
  • 价钱：$9.9/3个/A

6. 珍宝红苹果 酸中带甜

珍宝红苹果
珍宝红苹果
  • 特点：果实硕大，重量是一般苹果的两倍以上。果皮鲜红，保鲜期较长。
  • 产地：美国
  • 当造：10月至6月
  • 味道：粉糯香甜，甜中带酸，果味十足。
  • 食法：煲汤或苹果水。
  • 价钱：$18/2个/A

7. 王林苹果 清新花香

王林苹果
王林苹果
  • 特点：在日本被誉为「苹果界之王」，果皮呈黄绿色。果实成熟后，表皮出现褐色斑点。
  • 产地：日本
  • 当造：11月至6月
  • 味道：富独特花果香味，清甜带少许酸味。
  • 食法：焗蛋糕。
  • 价钱：$10/个/B

8. 火箭苹果 果味浓郁

火箭苹果
火箭苹果
  • 特点：经过混种培育而成的迷你品种，体形小巧，用圆柱胶筒包装。
  • 产地：新西兰
  • 当造：4月至10月
  • 味道：甜度高、果味浓郁。
  • 食法：煮果酱。
  • 价钱：$48/筒/B

9. 艾菲苹果 不易变黄

艾菲苹果
艾菲苹果
  • 特点：果皮红润有光泽，抗氧化力极强，切开后果肉不易变黄。
  • 产地：新西兰
  • 当造：6月至9月
  • 味道：果汁丰盈，爽口、酸甜有序。
  • 食法：干果片。
  • 价钱：$50/4个/B

10. 富士苹果 性价比高

富士苹果
富士苹果
  • 特点：中国产量最多的品种之一，皮薄多汁，供应稳定、性价比高。
  • 产地：中国
  • 当造：5月至11月
  • 味道：果味较清淡带微酸，口感爽脆。
  • 食法：煮糖水。
  • 价钱：$22/4个/B

 

如何选购优质苹果？

三有鲜果负责人碧姐说，苹果的味道是香甜或酸涩，因应品种和产地而定，但凭观察苹果外貌与手感，亦可选到新鲜或质量较佳的苹果。

  • 苹果椗不宜枯干或变黑，甚至已经脱落。
  • 表皮宜完整无缺、没出现干纹。
  • 果皮平滑有光泽，代表较新鲜。
  • 将苹果拿起来，感觉重手代表多汁且果肉扎实。

苹果6大宜忌 哪类人适合或不适合吃苹果？

注册中医林冠杰医师表示，各款苹果的食用功效与宜忌相若，进食前可留意以下几点：

  1. 苹果含丰富的膳食纤维、维他命及果胶等，有助肠道健康与降低血脂，适合大部分人士进食。
  2. 肠胃虚弱者须留意，因苹果有大量纤维，患有肠胃炎、腹泻、胃胀气及消化不良，应尽量避免食用。
  3. 糖尿病人应控制食用苹果分量，因苹果含果糖，过量进食会致血糖上升。
  4. 苹果属味甘酸、性平的水果，具有生津解渴、润肺健脾的作用，特别适合肠胃佳的年轻人进食。
  5. 脾胃虚寒人士、老人家，最好避免生吃，宜原个蒸熟或煲苹果水连渣吃，可更易吸收苹果的果胶，具养胃作用。
  6. 苹果加热烹调，会导致当中大部分维他命因受热而流失，如想摄取这些维他命，建议尽量避免长时间高温加热。

查询：
A：Oliver's The Delicatessen

  • 营业时间：周一至五/8:00至21:00，周六、日及公众假期/8:30至20:00
  • 地址：中环置地广场3楼332至328号舖
  • 查询：2810 7710
  • 网址：按此

B：三有鲜果

地址：青衣担杆山路6号长发广场地下青衣市场
 

文：EH  图：星岛日报

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