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元朗烧卖皇后本店宣布即日结业！38年老字号与业主谈判破裂 街坊不舍：宵夜又少一间

饮食
更新时间：17:23 2026-06-04 HKT
发布时间：17:23 2026-06-04 HKT

近年本港舖位租金持续高企，令不少陪伴市民成长的街头老店面临生存考验。在元朗经营超过38年的知名老字号「烧卖皇后妙舒」于今日（4日）突然宣布即日正式结业。店家对突如其来结业表示遗憾，并直指是与业主谈判无果所致，在结业通告中又对多年来支持的街坊深表感激。

元朗烧卖皇后妙舒突然宣布结业！街坊不舍38年老字号 盼网店继续营运

「烧卖皇后妙舒」透过 Facebook 专页宣布，今日（4日）将会是元朗本店最后一天服务大家，并表示很遗憾突然向公众宣布结业消息。店家在结业公告中提到，一直期盼与业主方面商讨一个「可供喘息的方案」，然而直至明天死线前「仍未能达到一个比较贴近现实的共识」，无奈之下唯有做出停业决定。

面对实体店的终结，店家言词间对一众食客表达无限感激，「非常感谢38年来陪伴妙舒元朗烧卖皇后成长的每一位香港人、街坊、朋友！」。虽然实体店被迫结业，但为了答谢街坊多年的支持，店家特别推出特别优惠，顾客凭今日元朗店的收据可向官方渠道登记，即可享有网店优惠。

舖位去年曾以15万招租顶手 网民叹：宵夜又少一间

事实上，这家扎根多年的小食名店结业早有预兆。早在去年，有网民便发现「烧卖皇后妙舒」元朗本店的舖位贴出招租告示，当时租金叫价高达每月$15万，并不包括差饷、地租，且每月需额外支付$310管理费。当时坊间已传出结业危机，未料双方在最后关头仍未能达成共识，这家老字号最终仍是不敌现实考验。

许多街坊及网民得知结业消息后深感惋惜，纷纷留言「很可惜… 中学时好钟意帮衬你哋，好多回忆」、「咁突然？」、「宵夜又少一间」。同时，有不少食客高度关注网店的营运方向，「网店仲做唔做？」、「急冻烧卖同鱼蛋会唔会继续出？」，期盼未来也能够品尝这份经典的港式风味。

传承两代的香菇猪肉烧卖

原名为「妙舒」的「烧卖皇后」创立于1988年，至今已屹立元朗逾38年。这家老字号以香菇猪肉烧卖起家，这款招牌产品在猪肉中特别加入了鲮鱼肉，并选用优质原木菇，吃起来爽口弹牙，多年来深受食客喜爱。直到第二代掌舵人于2010年代接手，才改名为「烧卖皇后妙舒」并推出网上商店。

资料来源：烧卖皇后

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