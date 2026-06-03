连锁酒楼晚市震撼优惠！激抵$1脆皮烧乳鸽 南非鲜鲍鱼/烧鹅皇/虾球$16.8起
发布时间：15:59 2026-06-03 HKT
深受粤菜爱好者欢迎的连锁粤式酒家茶皇殿，凭借其真材实料的精致粤式佳肴与舒适雅致的用餐环境，在香港餐饮界累积了极高的人气。今期茶皇殿惊喜推出全新「晚市堂食6选1」优惠，其中极受欢迎的招牌脆皮烧乳鸽更可以震撼价 $1 即可享用，绝对是全港食客不容错补的极致性价比之选！
茶皇殿晚市堂食优惠 招牌粤菜低至$1起
茶皇殿在这次「晚市堂食6选1」推广中，特别挑选了六款深受老饕喜爱的人气招牌菜式，每一道皆由大厨精心烹调，真材实料。当中首推名物「脆皮烧乳鸽」，外皮金黄酥脆，肉质鲜嫩多汁，一口咬下满嘴油香，堪称每枱必点的粤式经典；而「陈皮蒸六头南非鲜鲍鱼」则选用肥美多肉的优质六头南非鲍，伴以清香陈皮同蒸，将鲍鱼本身的鲜甜味发挥得淋漓尽致。此外，「茶皇招牌烧鹅皇」同样不容忽视，皮脆肉嫩且肥而不腻，搭配秘制酱汁一同入口，满溢浓郁的油脂香气。
除了极致的家禽与鲍鱼盛宴，海鲜与经典小炒同样令人垂涎。精选的「清蒸沙巴龙趸」火候控制得恰到好处，鱼肉鲜甜嫩滑，完美呈现海味的原汁原味；「西兰花炒虾球」则将爽嫩的虾球与鲜甜的西兰花一同快炒，镬气十足且口感层次丰富。最后，以一碗火候十足的「海底椰螺头炖鸡」作结，清甜甘润的滋补老火汤非常适合都市人滋阴润肺。不论是家庭团聚、亲友聚餐还是商务宴请，这些诚意之作都能让每位食客享受到最地道、最丰盛的粤式风味。
茶皇殿晚市堂食六选一优惠详情
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推广期：由即日起至 6 月 30 日
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供应时间：星期一至五，晚市时段供应（公众假期除外）
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精选 6 款优惠菜式（6选1）：
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脆皮烧乳鸽：震撼价 $1 / 只（每位限点 1 只，2 位起）
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陈皮蒸六头南非鲜鲍鱼：震撼价 $16.8 / 位（每位限点 1 只）
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茶皇招牌烧鹅皇：优惠价 $68（2-4位例牌 | 5-7位半只 | 8位或以上1只）
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清蒸沙巴龙趸：优惠价 $38（2-5位1斤 | 6位或以上2斤）
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西兰花炒虾球：优惠价 $38（2-5位1份 | 6位或以上2份）
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海底椰螺头炖鸡：优惠价 $38（每枱限点 1 份）
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推广分店：全线茶皇殿分店
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优惠条款：每次消费每枱只限点选以上一款优惠菜式。图片仅供参考，详情请参阅店内优惠。
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