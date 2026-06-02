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枝记面家传结业！屹立半山半世纪 街坊难忘古法磨豉牛腩买少见少 店东近年已预告将低调退休

饮食
更新时间：16:44 2026-06-02 HKT
发布时间：16:44 2026-06-02 HKT

香港许多承载著街坊情怀的传统老店，因为后人无意继承，而无奈步入历史。位于半山，经营超过半世纪，以牛腩粉面驰名的「枝记面家」，今(2日)传出结业消息，有街坊分享指店东已正式荣休，并于月前开始在店内进行打拆，宣告一代老店悄然落幕。

枝记面店结业！逾半世纪怀旧装潢 传负责人年迈低调退场

位于香港半山巴丙顿道、拥有超过五十年历史的「枝记面家」，今日在网上街坊群组「西环变幻时」传出结业消息，有街坊发帖直言「枝记执咗」

枝记多年来维持著极具年代感的陈设，如纸皮石地砖、淡绿色的墙砖、旧式吊扇及折枱櫈，保留了五十年前的岁月痕迹。年过七十岁的店主明哥，自七十年代起从岳父手中接管这盘生意，便与太太二人胼手胝足经营至今。

翻查资料，明哥近年受访时曾多番透露，因店舖无人接手，早已改以半退休形式营运，主要为一众相熟的老街坊服务，并早就表明若决定结业将会低调处理，不会事先张扬。

据了解，枝记在近月已落闸关门，未有营业。《星岛头条》记者今尝试致电到店了解，亦未有人接听。

招牌古法磨豉牛腩 独特酱香风味有别坊间

该店最为人熟知的菜式为其独门牛腩面。有别于市场上普及的港式清汤牛腩或潮州卤水牛腩，「枝记」采用传统的焖制手法，以磨豉酱、葱头、蒜头及姜等佐料爆香后，与带有筋膜的牛腩于锅中，一同长时间焖煮。出炉的牛腩色泽深邃呈琥珀色，肉质腍滑且酱香扑鼻，配以弹牙面条及鲜甜的大地鱼汤底，风味独树一帜。

街坊熟客纷慨叹：都听过老板夫妇会随时退休

在社交平台，不少街坊纷纷留言抒发不舍之情。有人庆幸「好彩几个月前吃过⋯⋯」，也有人怀念起店内的经典陈设，感叹「佢哋一枱一櫈咁多年来仍是那旧容貌」，或表示「成日经过都无见开」。

对于老板夫妇的退休，网民普遍表示理解和祝福，直言「合理，人需要休息，一生劳碌为乜？」，并提到「几年前都听过老板夫妇会随时退休，都开业几十年了」；亦有细心的网民透露「我4月底见佢舖头拆晒嘢，成个5月都无人嚟装过修，我都怀疑佢哋唔做」。

延伸阅读：元祖韩烧任食「新高丽苑」结业！西环18年老店失守 全港执剩一间

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